Fondsenrondje: Lunchkaart dan maar

Misschien zijn dit wel de beste beursdagen. Vrijwel alles stijgt - niet te hard en niet te zacht - er is niks te doen, er is geen reuring en u kunt zo stressvrij lekker lang lunchen. Jaja, er kan natuurlijk een zwarte zwaan tussen de schuifdeuren verschijnen, maar dat risico is vrijwel niet in percentages uit te drukken.

Het brede marktoverzicht:

Aandelen Europa: groen vinkje.

Aandelen futures VS: groen vinkje.

Dollar: red-de-lijk vla rond 1,245. Ook maar een groen vinkje?

Rentes: ook vlak en u mag in een kleur naar keuze afvinken.

Olie: groen vinkje.

Goud: groen vinkje.

Bitcoin: als enige een rood vinkje.



Op het Damrak zijn ook maar weinig fondsen die uit de grote, grijze bandbreedte springen. Al dan niet met een papje. Er zijn ook maar twee adviezen en die fondsen zijn ook nog eens aan het middenmoten.

ABN Amro: start met hold en €26,80 - Jefferies

Aperam: naar €51,50 van €53 - JP Morgan



Verder? Er zijn nog aardig wat fondsen die een mooie stijging, maar daar is geen aanleiding voor te vinden. Houd het gewoon op dagelijkse marktreuring: ze bewegen omdat de beurs open is. Laten wet niet moeilijker maken. Nu ik dit zo tik vraag ik me af of dat niet altijd, overal en voor alles geldt... :-)

Gefeliciteerd Galapagos, dat is net alweer een all time high op het bord zette. Wees wel verstandig en koop die flessen champagne pas als die €100 echt op het bord staat.

Sligro ijlt nog wat na op die mooie cijfers gisteren? Ook hier een all time high.

In de AScX zet Nedap en nieuwe all time high neer. Het aandeel is helemaal los, maar onduidelijk is waarom.

Probiodrug: wat speculatief kan stijgen, kan ook speculatief dalen.

Zelfs Avantium, Docdata en Pharming blijhven voor hun doen redelijk dicht bij huis, ofwel hoe saai wilt u een beursdag hebben?



Real-timeriger dan dit krijgt u het niet. Check hier de koersen in de IEX One Monitor: