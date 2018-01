Resumerend. Eerst was er de man ván, toen de ECB-president en toen de Amerikaanse president zelf. Het resultaat? Een heel wild dollarritje die alle andere koersen ook meer of minder dirigeerde. Per saldo maakte het dan weer niet zoveel uit. Enfin, kijk maar even, dit is leuk samengevat.

Here's what Trump had to say, after Mnuchin's comments on a weak dollar spooked the markets. Catch our full interview with President Trump in Davos tomorrow on @SquawkCNBC at 6 a.m. ET. pic.twitter.com/SCaYiDrs9B — CNBC (@CNBC) 25 januari 2018

Hoewel de trend in de dollar dalende is, is dit dagelijkse ruis. Dit is andere koek? Instroom. En dat nog een keer à negen jaar stijgen, als aandelen erg duur zijn geworden... Voeg dat bij de toenemende risicobereidheid en we zitten nu in een situatie waarvoor alle boekjes en geleerden ons waarschuwen.

Biggest sell signal for stocks since 2013 hit with record inflows https://t.co/2noUxO9Lnw pic.twitter.com/3TAKqLM1Af — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

Want dit is wat die boekjes en geleerden zeggen. Ho, ik beweer zeker niet dat u nu moet verkopen - de bullmarket dendert misschien nog wel jaren door - maar haast u niet de markt in, omdat u bang bent de rit te missen. Daar heeft het naar mijn bescheiden mening momenteel wel een beetje de schijn van.

Wel een tip: zorg dat u altijd cash hebt. Het is leuk als u ook nog het geld hebt om bij te kopen, mocht de boel imploderen.

Kortom, u moet aandelen kopen als beurs gestrekt gaat, economie op gat ligt, u bent ontslagen, huis onder water staat, partner er met tennisleraar vandoor is etc https://t.co/YUc9hZOPyq (via @JacobJurg) pic.twitter.com/LnFhKaqY00 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 januari 2018

U begrijpt het aan mijn lange intro: geen cijfers, weinig nieuws en rustige koersen voorbeurs. Klopt, er gebeurt niks. Nabeurs New York waren er nog Intel (hier) en Starbucks (hier) met Q4-cijfers: +3,7% en -4,3% deden de koersen After Hours.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws dan. Verhip, Olies wil alweer een laadpalenboer kopen.

Royal Dutch Shell heeft interesse in een overname van laadpalenexploitant Allego van netwerkbedrijf Alliander. Dat meldde het Algemeen Dagblad vrijdag op basis van ingewijden.

Een bankenconsortium is ingeschakeld om financiering beschikbaar te hebben voor de overname van de spreads-divisie van Unilever door investeerder KKR. Dat meldden bronnen aan Bloomberg.

Dell overweegt verschillende strategische opties voor zijn toekomst, waaronder een beursgang. Dat stelden ingewijden vrijdag. Het concern wil financiering ophalen om verder te groeien en de omzet te laten stijgen.

Pershing Square Holdings, het beleggingsbedrijf van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, heeft een belang opgebouwd in Nike. Dat meldden ingewijden rond de kwestie.



Er is maar één adviesje:

ABN Amro: start met hold en €26,80 - Jefferies



It's a dirty job, but somebody's gotta do it :-)

How useful is an analyst rating on a stock? https://t.co/VgvFp1Oxm6 via @gadfly pic.twitter.com/uj94bRvAzK — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

De AFM meldt dan maar short-mutaties in Fugro (3), BAM (2), Pharming (2) ABN Amro en Vopak:

De AFM heeft gisteren 9 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 34 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 26 januari 2018

De agenda kent eigenlijk maar één puntje, BBP VS. VK ook, maar is wat minder belangrijk. Galapagos kijken stiekem even naar Abbvie, denk ik.

10:00 EU M3 geldhoeveelheid 4,9%

10:30 VK BBP Q4 0,4%

14:00 Abbvie Q4-cijfers

14:00 Colgate-Palmolive Q4-cijfers

14:00 Honeywell Q4-cijfers

14:30 VS BBP Q4 3,0%

14:30 VS orders duurzame goederen dec 0,6% MoM



En dan nog even dit

Nog een dagje volhouden:

On the final morning of Davos Today, we're talking Trump, trade and we are joined by the "Oprah of China" https://t.co/hqDQeqShDv — Reuters Top News (@Reuters) 26 januari 2018

Kortom, iedereen bespioneert iedereen...?

WATCH: Tech firms let Russian authorities examine software deeply embedded across the U.S. government https://t.co/Ws0HlVNOJP @ReutersTV pic.twitter.com/9cYm6gFdJM — Reuters Top News (@Reuters) 26 januari 2018

Zit misschien wat in:

Manufacturing stocks might now be better grist for your portfolio than tech––Heard on the Street https://t.co/3hAGqi7hEK — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 januari 2018

Google en Facebook zijn bijvoorbeeld goed voor 84% van de weredlwijde advertentie-uitgaven:

George Soros slams Facebook and Google. Big Tech is under heavy attack at #WEF18. https://t.co/Q8Jimz5xDQ via @welt pic.twitter.com/WaODC8x2FG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 januari 2018

Oh, heeft ie aan de bar staan brallen? :-)

Trump predicts 6% US GDP growth rate at CEO reception in Davos which some described it as weird. https://t.co/whOYwzQ4AZ pic.twitter.com/5sBZhVlIw0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 januari 2018

Doen doet het altijd goed:

A doomsayer's guide to the U.S. dollar and why it could keep plunging https://t.co/W0uGThS614 pic.twitter.com/AKbPZ43ROK — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

Weer nieuwe regels:

Europe's banks are getting ready for some big battles https://t.co/xEyhCjtoXT pic.twitter.com/BCjGzuHJ8c — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

Als 'm dat lukt?

Corporate France tests limits of Macron job reforms https://t.co/wJiZEdc9qv — Financial Times (@FT) 26 januari 2018

Ach, hij stopt er mee:

Emerging-market equities will climb to a new high this year, Mark Mobius says in his final interview before retirement https://t.co/vffGHwRJNP pic.twitter.com/5n887xBjmn — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

Afsluiten met de kinderrubriek dan maar:

WATCH: A Mexican zoo is celebrating the arrival of a rare white lion cub https://t.co/JPM4FYvTs8 pic.twitter.com/JYFbAqGR9n — Reuters Top News (@Reuters) 26 januari 2018

