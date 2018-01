Liveblog: ABN Amro en Aperam

Felicitaties namens ons voor de nieuwe all time highs op het bord:

(NB)

Intussen doet de koers van de Zwitserse centrale bank:

(NB)

Hard omlaag dus, want speculanten kunnen niet bij hun geld.

(NB)

Wat wil je nou EUR/USD?

(NB)

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

(NB)

Hier heeft Shiller wel een punt:

"I visited Lithuania and someone said to me that in the early 1940’s, Lithuania was annexed by the Soviet Union and they took their house and all their investments. If you would have had Bitcoin back then, they couldn’t have taken it.." Robert Shiller on Crypto panel at #WEF18 pic.twitter.com/tUfL355WxE