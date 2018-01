Liveblog: ABN Amro en Ablynx

Update 15:45 uur: Heijmans

Ach, het is vrijdagmiddag en Chantal is er ook weer...

Update 15:45 uur: Dow Jones

Mensen kunnen het niet laten om correlaties te zien:

Is Bitcoin a leading indicator of the Dow? Someone studied that and made this chart.$BTC.X $DJIA -> https://t.co/zcbOYYvbMD pic.twitter.com/mN7i8ZGq86 — StockTwits (@StockTwits) 26 januari 2018

Update 15:30 uur: Davos

Ze zijn zo lekker gewoon gebleven die mensen in Davos. Zo en nu terug naar de privéjet :-)

That time the US Treasury Secretary threw a snowball at me... cc: @stevenmnuchin1 pic.twitter.com/OnEZ988m4D — Andrew Ross Sorkin (@andrewrsorkin) 26 januari 2018

Hij vertelt ook nog wat over zijn opmerkingen over de dollar van van de week:

"People have misinterpreted my comments on the dollar this week." Mnuchin tells @serwer https://t.co/BnuHMnzy6V pic.twitter.com/yqMdWqvXro — Yahoo Finance (@YahooFinance) 26 januari 2018

Update 15:30 uur: USA

Weer nieuwe all time highs op Wall Street.

Update 15:20 uur: USA

Corné met commentaar over het Amerikaanse BBP-cijfer. Goede uitleg waarom de rente stijgt in de VS:

Tegenvallende economische groei in de US (2,6% ipv de verwachte 3,0%). En toch stijgt de rente. Dat zie je niet vaak. Dat komt omdat inflatie hoger is dan verwacht. 2,4% ipv verwachte 2,3%. Kerinflatie 1,9%. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 26 januari 2018

Update 15:00 uur: Dow Jones in rustig vaarwater

Statistiek wijst uit dat er dus meestal nog een spike omhoog volgde...

The stock market has basically never been calmer than it is right now. The average true range of the Dow is currently 1.32%. It's never been this low. $DJIA $DIA



A must-see chart from @JLyonsFundMgmt -> https://t.co/zp7xMMoVJa pic.twitter.com/Ye0JFSwUfk — StockTwits (@StockTwits) 26 januari 2018

Update 14:40 uur: Colgate-Palmolive

Tegenvalletje voor deze sectorgenoot van onder andere Unilever. Die laatste reageert ook niet op de cijfers overigens:

Update 14:30 uur: USA

Ik wilde zelf even een grafiek van het Amerikaanse BBP maken, maar Johnny Bo Jakobse heeft een hele mooie:

This chart suggests inflation could soon replace growth as the market driver

If so, then risk-off pic.twitter.com/dQHr9IvvwX — Johnny Bo Jakobsen (@jbjakobsen) 26 januari 2018

Update 14:30 uur: USA

De laatste macrocijfers uit de VS voordat het weekend kan beginnen:

Amerikaans BBP valt iets tegen en de orders duurzame goederen zijn beter dan verwacht: pic.twitter.com/aF7dZzLQbP — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 26 januari 2018

Update 14:20 uur: Trump

Speech Trump in Davos samengevat in één tweet:

In conclusion, America First, except California, because they’re very bad and unfair to me, and look at the stock market. Thank you. — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 26 januari 2018

Niks te zien ook aan de dollar:

No mkt reaction to Trump speech. Dollar unchg. pic.twitter.com/Axi5qx59zF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 januari 2018

Update 14:10 uur: Quest for Growth

Quest for Growth, de analyse van de IEX Beleggersdesk:

Quest for Growth: zicht op ruim dividend #QuestForGrowth https://t.co/i45wZOEYUT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 26 januari 2018

Update 14:00 uur: IJs

Hier ligt Unilever 's nachts wakker van...

It was after an article appeared in a magazine where a science journalist wrote about surviving on nothing but Halo Top for 10 days — and losing 10lbs in weight — that sales of the ice cream rocketed. Now it has opened a shop and launched in the UK https://t.co/5kvJmOkqp4 pic.twitter.com/hkqydfbl3H — Financial Times (@FinancialTimes) 26 januari 2018

Update 13:50 uur: Dollar

Ze weten zichzelf iedere keer te overtreffen :-)

Haha, @Hedgeye is weer op dreef #dollar De greenback houden we ff in de gaten, want Mr President speecht om 14u in #Davos pic.twitter.com/4uN0HbqXqm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 januari 2018

Update 13:50 uur: Abbvie

Q4-cijfers zijn er ook van Abbvie:

Update 13:15 uur: Nedap en LVMH

Update 12:15 uur: Ablynx

Dat verklaar wel de koerstijging van 4%.

Volgens insiders zou #novo nordisk volgende week met hoger bod op #ablynx komen dixit bloomberg — Frank De Mol (@FrankDeMol1) 26 januari 2018

Update 12:15 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/sygErFBvBI — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 januari 2018

Update 11:10 uur: Galapagos, Nedap en Sligro

Felicitaties namens ons voor de nieuwe all time highs op het bord:

Update 10:20 uur: SNB

Intussen doet de koers van de Zwitserse centrale bank:

Bitcoin-like formation in Swiss National Bank shares, up 5.5% this morning and hitting a new record-high. pic.twitter.com/uAQUIyGU44 — Arne Petimezas (@APetimezas) 26 januari 2018

Update 10:00 uur: Crypto

Hard omlaag dus, want speculanten kunnen niet bij hun geld.

Update 09:20 uur: EUR/USD

Wat wil je nou EUR/USD?

Update 09:15 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari wordt Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) officieel geopend. Om hier extra aandacht aan te besteden openen zij samen met sponsoren ING en Arriva de handel. pic.twitter.com/tDfqc5Bz4Q — Euronext Amsterdam (@aexnl) 26 januari 2018

Update 09:15 uur: Shiller over bitcoin

Hier heeft Shiller wel een punt:

"I visited Lithuania and someone said to me that in the early 1940’s, Lithuania was annexed by the Soviet Union and they took their house and all their investments. If you would have had Bitcoin back then, they couldn’t have taken it.." Robert Shiller on Crypto panel at #WEF18 pic.twitter.com/tUfL355WxE — Bill Gross (@Bill_Gross) 25 januari 2018

Update 09:00 uur: Eurocastle

Eurcastle haalt geld op:

Eurocastle haalt 48 miljoen op met verkoop https://t.co/Y540JZCG3V #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 26 januari 2018

Update 08:45 uur: Telegram

Het is in ieder geval minder dan de 19 miljard die Mark Zuckerberg voor WhatsApp heeft getikt:

ICO van Telegram gewild in Silicon Valley. https://t.co/MH78M7E580 #BNR — Thom Opheikens (@Thomopheikens) 26 januari 2018

Update 08:40 uur: Trump

Er zal wel niks te doen zijn. Willen we dit weten?

The Guggenheim Museum offered to give a used, solid-gold toilet to Donald and Melania Trump https://t.co/R5IWRgTreL pic.twitter.com/ok2ihToGjg — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

Update 08:40 uur: Dell

Opvallend omdat het een paar jaar geleden juist van de beurs werd gehaald:

#Dell zou opnieuw beursgang overwegen https://t.co/hGDLsuzQGD De vorige keer was aanvankelijk een Enorm Succes pic.twitter.com/cxxNSKvo4D — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 januari 2018

Update 08:20 uur: Dollar

Meestal komen dit soort scenario's niet uit, maar een enkele keer...

A doomsayer's guide to the U.S. dollar and why it could keep plunging https://t.co/DpbAKIGNm5 pic.twitter.com/eckINm4KTj — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ABN Amro: start met hold en €26,80 - Jefferies

Aperam: naar €51,50 van €53 - JP Morgan

Deze is er wel toepasselijk bij:

How useful is an analyst rating on a stock? https://t.co/VgvFp1Oxm6 via @gadfly pic.twitter.com/uj94bRvAzK — Bloomberg (@business) 26 januari 2018

