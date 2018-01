TA: Mooie koopkans na aandelendip

Europese aandelen daalden na het rentebesluit van de ECB, terwijl de euro omhoog knalde. De sterke opleving van de euro, die in enkele weken is opgestoomd naar 1,26, is vaak een van de negatieve omgevingsfactoren voor aandelen

Doorgaans wordt een sterke euro begeleid door winstnemingen op Europese aandelenbeurzen. In dit blog laat ik zien dat die koppeling is losgelaten. Vooralsnog biedt de beperkte dip in aandelen een mooie koopkans.

AEX los van euro

De laatste maanden is correlatie tussen aandelen en de euro minder strak dan voorheen. Als we terugkijken, dan zien we dat het zomerherstel van de euro nog werd begeleid door een daling van de AEX (blauwe lijnen). In de herfst verloor de euro weer ten opzichte van de dollar, wat leidde tot een sterke opleving van de Nederlandse beurs (groene lijnen).

Sinds november stijgen de euro en AEX in tandem (paarse lijnen). Vooralsnog heeft de sterke euro minder effect op het verloop van de AEX. Ook het feit dat de euro een weerstand nadert, rond 126,05), geeft enige hoop.

De onderste helft van de grafiek geeft de relatie tussen AEX ten opzichte van de euro aan. Het vlakke verloop van deze indicator geeft aan dat de correlatie minder strak is dan voorheen.







Pullback AEX

De Nederlandse beurs valt wat terug binnen de grenzen van de stijgende trend. In het slechtste geval kan de AEX naar de voorgaande toppen (557-563) terugzakken, zonder het positieve technische plaatje te schaden.

We karakteriseren de huidige correctie als een gezonde pullback. Voor beleggers die nog onvoldoende in de markt zitten biedt dit een mooie instapkans.







Euro nadert weerstand 126

Op korte termijn trekt de euro verder aan. Met de uitbraak boven de voormalige weerstand 123 is de oude uptrend hervat. De vorming van een nieuwe hogere koerspiek is positief.

Eerstvolgende barrière in de buurt van weerstand 126,05 (gevormd op 19 november 2014) is nu bijna bereikt. Er ligt steun rond 119,24 (gevormd op 10 januari).







Ook op lange termijn geldt 126,05 als weerstand. Op de meerjarengrafiek heeft de EUR/USD in de recente daling rond 115,55 een hogere bodem gevormd boven het niveau van de toppen van 2015 en 2016. Voorlopig is de ruimte beperkt tot 126,05 (gevormd op 19 november 2014).