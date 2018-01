Slotcall: Mario en de euro

De dag van het ECB rentebesluit. EUR/USD loopt hard op. De ECB verwacht dat dit jaar de inflatie aantrekt en hé, president Mario Draghi zei bovendien dat de euro opliep door comments from someone else. Wie zou dat nou toch zijn? Juist, de Amerikaanse minfin dus.

Dat is nogal opmerkelijk.

Citi: It's remarkable for CenBanker of Draghi's standing to speak out like this to criticize another bloc's FX practices. He's suggesting that recent Euro surge down to dollar selling since US officials indicated that they were supportive of a lower dollar, for trade reasons. pic.twitter.com/Yp3o4pHKVm