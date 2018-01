ECB rentebesluit: UNCH

Samenvattend en om het persbericht en persconferentie kort te maken: de ECB verwacht dat dit jaar de inflatie aantrekt (zonder concreet te worden) en de bankpresident heeft geen mening over de stijgende euro. Inflatie is het enige mandaat. Punt.

Euro softens below $1.25 as #ECB's Draghi sees "very few" chances for 2018 hike. pic.twitter.com/4iBBj9fjz3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 januari 2018

*DRAGHI: EURO GAINED ALSO DUE TO COMMENTS FROM `SOMEONE ELSE' pic.twitter.com/z0W0EmJx0E — Arne Petimezas (@APetimezas) 25 januari 2018

De ECB laat de rente zoals verwacht onveranderd op 0,00% en laat het opkoopprogramma tot september doorlopen met €30 miljard per maand.

Niks bijzonders in #ECB persbericht. Afwachten wat president Mario Draghi om 1430u in persco zegt over euro, inflatie, economie, outlook etc pic.twitter.com/oQ4LpMhPU6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 januari 2018

Voor wie liever leest dan kijkt, het ECB-twitteraccount dat alles doorzet wat er wordt gezegd:

Maar het moet natuurlijk niet té hard gaan:

It looks like #Draghi & #ECB is comfortable with a gradual rise in bond #yields as goal is to end #QE in September. pic.twitter.com/44e1bXO6hF — jeroen blokland (@jsblokland) 25 januari 2018

Deze zin zorgt voor de verdere daling van de dollar ofwel stijging EUR/USD:

DRAGHI: INFLATION LIKELY TO HOVER CURRENT LEVELS COMING MONTHS — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 25 januari 2018

ECB neemt stijging euro mee in haar oordeel:

EUR TO HIGH ABOVE 1.2460 AS DRAGHI NOTES FX RISK TO OUTLOOK — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 25 januari 2018

Koersreacties:

Zo, Mario is uitgepraat, de euro omhoog op hogere inflatieverwachting en dan nu de vragen #ECB pic.twitter.com/BsJkktjEi2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 januari 2018