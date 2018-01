Is het nou een zwakke dollar, of een sterke euro?

Tegenover de euro is er echter nog een lange weg te gaan: pic.twitter.com/DX25i9FW0y — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 januari 2018

We vragen het de scheidsrechter. Zwakke dollar dus:

Het Britse pond staat tegenover de dollar weer zo goed als op pre-Brexit niveau's pic.twitter.com/1QfO4lnrpc — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 januari 2018

Laat ik er meteen maar een huiskamervraag aan vast koppelen. Om 13:45 uur is er dat ECB-rentebesluit en hoeveel cent praat president Mario Draghi in de persco van de EUR/USD af?

Eén cent

Twee cent

Drie cent

Hij eet zijn stropdas op



Behalve die dollar dus - de Europese indices zitten weer aan een touwtje - en dat olie wat oploopt mag u de brede markt afvinken, want er gebeurt niet veel. Beurzen zijn in afwachting van het ECB-rentebesluit heet het dan. Het zal. Over naar het Damrak, waar wel de nodige bewegers zijn

Sligro steelt aardig de show met hoger dan verwachte winst en de voorgenomen verkoop van Emté

Majeure strategiewijziging bij Sligro: Focus op Foodservice https://t.co/YWwuErKPuS via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 januari 2018



Ga ik verder met de adviezen, die bijvoorbeeld de daling van GrandVision verklaren. Even iets anders, ik zie in de huidige überbullmarket toch nog aardig wat downgrades en koersdoelverlagingen voorbijkomen. Dat was tussen 1995-2000 wel anders! Toen waren er alleen buys en koersdoelverhogingen,.

Vastned: naar hold van buy en naar €43 van €42 - Berenberg

GrandVision: naar €25 van €26,50 - JP Morgan

GrandVision: naar €25,50 van €26 - Kepler Cheuvreux

IMCD: naar €55 van €51 - Kepler Cheuvreux

GrandVision: naar €28 van €29 (buy) - Invest Securities

Ahold Delhaize: naar €19,50 van €20 (hold) - Independent Research

Galapagos: start met neutral en €95 - UBS



Verder nog iets? Cyclisch ligt goed en defensief slecht, is de grote gemene deler op het Damrak. Daar kunt u ook veel koersen mee duiden.

Ahold Delhaize lijkt op een sectordingetje? Ook Casino en Carrefour stijgen in die lijn.

Bij Philips stijgt sectorgenoot Smith & Nephew - ook medische apparaten - met 4% na een upgrade van JP Morgan.

Collega Zumtobel gaat 15% nat op een winstwaarschuwing en daar heeft Philips Lighting ook last van zo te zien.

Nedap is in de winning mood.

Basic-Fit daalt behoorlijk, maar kan ik niet duiden.

Bij Avantium is het weer raak met koersgeweld.

Docdata blijft slag leveren met €2.

Pharming moet een klein beetje terug.



Tijd is geld, check hier real-time koersen: