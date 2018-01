De ECB gaat dit jaar havikser communiceren, heeft de bank beloofd. Intussen stond er vannacht EUR/USD 1,246 op het bord. Als president Mario Draghi om 14:30 uur in zijn persconferentie niet op zijn woorden let, staan we zo op 1,25. Misschien wel 1,26, als hij zijn bril er ook nog met een ferm gebaar bij af zet.

Uiteraard morrelt de ECB niet aan de rente of het opkoopprogramma, maar we zijn benieuwd hoe de president tegen inflatie, rente, economie en dus de euro aan kijkt. Nogmaals, nu die ook versnelt - gaat zelfs harder dan bitcoin - worden zijn woorden op een goudschaaltje gewogen, zoals dat zo mooi heet.

Over naar de jaarrapportage van Sligro en de FC Slippens is er eindelijk uit. De Emté supermarkten staan nu dan toch echt officieel te koop:

Nettowinst 2017 Sligro Food Group € 81 miljoen. Kijk voor het volledige persbericht op https://t.co/J7YokgLjcS — Sligro Food Group (@SFGnl) 25 januari 2018

De cijfers van Sligro waren eigenlijk al bekend bij de omzetmelding over Q4 twee weken geleden, maar blijkbaar zijn er nog wat bonnetjes boven tafel gekomen?

Sligro winstcijfers vallen 10% hoger uit dan eerder gemeld en proces wordt gestart om Emté winkels te verkopen op partnerschap aan te gaan — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 januari 2018

Dollar bedankt dus en olie gaat hard. Ford kwam nabeurs New York met Q4-cijfers op de proppen, maar daar werd in de handel After Hours niemand warm of koud van: -0,6%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws en - ik heb mijn tekst aangeapst - ik schrok van HAL, maar dat is routine. HAL sreeft naar 4% dividendrendement over de gemiddelde decemberkoers. Weer wat geleerd...

HAL heeft de waarde van zijn bezittingen in 2017 zien dalen en is van plan een lager dividend uit te keren. De beursgenoteerde onderneming wil nu per aandeel 6,20 euro uitkeren, waar over 2016 nog een dividend van 7,10 euro werd geboden.

ArcelorMittal investeert tot en met 2020 bijna 70 miljoen Canadese dollar (45 miljoen euro) om zijn fabrieken in de Canadese provincie Quebec te moderniseren. Het geld gaat naar vervanging van productiefaciliteiten.

Novisource heeft een bod ontvangen op zijn concultancy-activiteiten en heeft zijn bemiddelingsactiviteiten in de etalage gezet. Novisource is de bieding van een niet bij naam genoemde partij aan het bestuderen.

Het verzoek voor de beëindiging van de beursnotering van Telegraaf Media Groep (TMG) is goedgekeurd door beursexploitant Euronext. De laatste handelsdag in het aandeel TMG is op 21 februari.

ForFarmers heeft Roger Gerritzen voorgedragen om de vrijkomende plek in de raad van commissarissen bij het veevoederbedrijf op te vullen.

Alumexx wil de komende jaren "in hoog tempo'' haar marktpositie verder uitbouwen in Europa.



Analistenadviezen:

Vastned: naar hold van buy en naar €43 van €42 - Berenberg

GrandVision: naar €25 van €26,50 - JP Morgan



De AFM meldt mutaties in short-posities in: Fugro (4), Arcadis, Flow Traders, Galapgos, BAM, Pharming en Wereldhave:

De AFM heeft gisteren 10 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 23 internationale meldingen. a href="https://t.co/Hr0k1Mmm3m">https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 25 januari 2018



Mooie, maar prima te behappen agenda vandaag. De ECB is er, Core Labs gaat ex-dividend, let op de Ifo Geschäftsklima en er zijn cijfers van Starbucks... en Intel. Spannend die laatste.

08:00 Sligro Q4-cijfers

08:00 Diageo Q4-cijfers

08:00 LVMH Q4-cijfers

09:00 Core Labs ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jan 117,2

13:45 ECB rentebesluit

14:00 Caterpillar Q4-cijfers

14:00 3M Q4-cijfers

14:30 ECB persconferentie met Mario Draghi

14:30 VS jobless claims 240K

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jan 680K

22:00 Intel Q4-cijfers

22:00 Starbucks Q4-cijfers



En dan nog even dit

Ze leuteren ook maar door daar... Niettemin, werkelijk iedereen die er toe doet op deze planeer - behalve wij dan - is er. Opmerkelijk.

On Davos Today, a look inside the markets rally and the latest in the Russia probe https://t.co/Nba488mynl — Reuters Top News (@Reuters) 25 januari 2018

Iedereen? Ja, plus een veelbesproken extra:

Trump takes his 'America First' policies to Davos 'globalists' https://t.co/GxQ4Teo7Nr pic.twitter.com/PW2XF9dA3j — Reuters Top News (@Reuters) 25 januari 2018

Hahaha:

Here are some of the friends, frenemies and business associates Trump could encounter at Davos.https://t.co/8xvduv7Z1B pic.twitter.com/xxeN8lQEwU — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) 25 januari 2018

Leuke zo die sneeuw, je haar en je sjaal, Christine:

IMF's upgraded forecast on economic growth is "significant" and is "pretty much across the board," Christine Lagarde says https://t.co/OJ8AJJV3pI #WEF18 pic.twitter.com/z8M9qa4AA7 — Bloomberg (@business) 25 januari 2018

Het scheelt nog maar dik €12 miljard in beurswaarde:

Shell is closing in on Exxon's oil crown https://t.co/9JNhmxmxVO pic.twitter.com/N5kYv0KWV0 — Bloomberg (@business) 25 januari 2018

Mede vandaar die stijging?

OPEC cuts expose oil once more to global strife https://t.co/8H9VVBBKBC pic.twitter.com/bWvVS40xCm — Bloomberg (@business) 25 januari 2018

Ja, we weten er alles van:

The supply of U.S. dollars is alive and well, showing the currency remains king https://t.co/klIA90a5Gl pic.twitter.com/Sa0H63Uxrb — Bloomberg (@business) 25 januari 2018

Sluit ik hier maar mee af:

Surging euro forces #ECB's Draghi to tread carefully on policy. https://t.co/E2lCYyiKbN pic.twitter.com/bzmSDXFtli — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag, Check hier real-time koersen:/p>