Liveblog: Sligro, Shell, Euronav

Update 11:00 uur: Duurzaam

Wij staan samen met Luxemburg onderaan:

Share of renewables in #energy consumption in the EU reached 17% in 2016, eleven Member States already achieved their 2020 targets #Eurostat https://t.co/56HeY7Ozia pic.twitter.com/a3XbWjJ5H8 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 25 januari 2018

Update 10:50 uur: BoJ over crypto

Dit is toch nu al het statement van 2018, toch?

SOME "SPECULATIVE" MOVES IN CRYPTOCURRENCY TRADING BUT HARD TO DETERMINE IF THERE IS A BUBBLE - BOJ OFFICIAL — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 25 januari 2018

Update 10:40 uur: Pond

Gaat best goed met het Britse pond. Nouja, de dollar daalt natuurlijk hard:

Het Britse pond staat tegenover de dollar weer zo goed als op pre-Brexit niveau's pic.twitter.com/1QfO4lnrpc — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 januari 2018

Tegenover de euro is er echter nog een lange weg te gaan: pic.twitter.com/DX25i9FW0y — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 januari 2018

Update 10:30 uur: Dollar

Maar of Steve Mnuchin zich er ook wat van aantrekt is maar de vraag...

#IMF's Lagarde urges Mnuchin to clarify Dollar comments. IMF supports floating currencies and market-determined rates: “It’s not time to have any kind of currency war,” Lagarde said in interview w/ BBG TV. pic.twitter.com/O98Ezr8e6K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 januari 2018

Update 10:20 uur: Ifo

De Ifo Geschäftsklima is hoger dan verwacht:

IFO Business Climate Jan: 117.6 (est 117; prev 117.2)

-Current Assessment Jan: 127.7 (est 125.3; prev R 125.5)

-Expectations Jan: 108.4 (est 109.3; prev R 109.4) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 25 januari 2018

Ifo Geschäftsklima versus Duitse BBP kwartaal op kwartaal veranderingen pic.twitter.com/K22RALCXy3 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 januari 2018

IFO ECONOMIST SAYS NO DAMPENING EFFECT FROM EURO STRENGTH ON ECONOMY: RTRS — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 25 januari 2018

Update 10:20 uur: Kopen?

Wanneer moet je nou aandelen kopen?

Kortom, u moet aandelen kopen als beurs gestrekt gaat, economie op gat ligt, u bent ontslagen, huis onder water staat, partner er met tennisleraar vandoor is etc https://t.co/YUc9hZOPyq (via @JacobJurg) pic.twitter.com/LnFhKaqY00 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 januari 2018

Klopt, probeer allen maar duidelijk te maken dat je in dikke vette bearmarkets wel wat anders aan je hoofd hebt dan aandelen kopen (als je de cash al hebt) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 januari 2018

Update 10:10 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Commissaris bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Jeroen Nijland, opende met een slag op de gong de handel op de Amsterdamse beurs. NFIA viert de publicatie van haar jaarcijfers voor 2017, en luidt ook haar 40e jubileum in dit jaar. pic.twitter.com/LIyYGcpnj5 — Euronext Amsterdam (@aexnl) 25 januari 2018

Update 09:50 uur: HAL Trust

Nog even over het dividend van HAL Trust dat verlaagd wordt:

Hier is de dividendhistorie van #HAL uit Reuters pic.twitter.com/iP7sUdizmc — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 januari 2018

Update 09:00 uur: Licht uit

Hm, winstwaarschuwing in hoogconjunctuur?

Oostenrijkse lampenfabrikant Zumtobel komt met winstwaarschuwing vanwege lastige marktomstandigheden. Let op #PhilipsLighting — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 25 januari 2018

Update 08:40 uur: Euronav

Het Belgische Euronav, een rederij met olietankers, publiceerde de jaarcijfers vanochtend. Het vierde kwartaal redde de meubelen, over geheel 2017 verdienden de Belgen €0,01 per aandeel.

Update 08:10 uur: Duitsland

Het Duitse consumentenvertrouwen is hoger dan verwacht:

German GfK Consumer Confidence Feb: 11 (est 10.8; prev 10.8) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 25 januari 2018

Update 08:00 uur: Shell

Niet voor niets noemen we het ook wel de Koninklijke:

Shell is closing in on Exxon's oil crown https://t.co/9JNhmxmxVO pic.twitter.com/N5kYv0KWV0 — Bloomberg (@business) 25 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Vastned: naar hold van buy en naar €43 van €42 - Berenberg

GrandVision: naar €25 van €26,50 - JP Morgan

GrandVision: naar €25,50 van €26 - Kepler Cheuvreux

IMCD: naar €55 van €51 - Kepler Cheuvreux

GrandVision: naar €28 van €29 (buy) - Invest Securities

Ahold Delhaize: naar €19,50 van €20 (hold) - Independent Research

Galapagos: start met neutral en €95 - UBS

Update 08:00 uur: Sligro

hier zijn de Q4-cijfers van Sligro. Sligro gaat de winkeltak afstoten en start daartoe een formeel verkoopproces:

Nettowinst 2017 Sligro Food Group € 81 miljoen. Kijk voor het volledige persbericht op https://t.co/J7YokgLjcS — Sligro Food Group (@SFGnl) 25 januari 2018

Sligro winstcijfers vallen 10% hoger uit dan eerder gemeld en proces wordt gestart om Emté winkels te verkopen op partnerschap aan te gaan — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 januari 2018

Sjon zit al langer in Sligro voor de verkoop van Emté en hij zegt erover:

Mooie cijfers, geen concreet #emte nieuws, behalve dat houden geen optie meer lijkt: "Wij verwachten dat het e.e.a. in de loop van 2018 tot een transactie zal leiden". Sligro is inmiddels een formeel proces gestart gericht op het tot stand brengen van een partnership of verkoop. — Sjon Reijers (@sjonreijers) 25 januari 2018

Majeure strategiewijziging bij Sligro: Focus op Foodservice https://t.co/YWwuErKPuS via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 januari 2018

(NB)