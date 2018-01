Slotcall: Dalende dollar en AEX

Dat van die sneeuwhoogte is een grapje. Dat van die dollar niet. Er stond vanmiddag al 1,2403 op het bord. Dit resulteert in rode koersenborden in Europa. In de VS is de schade minder, maar daar ligt technologie weer slecht.

#AEX -0,6%: straks in beursverslagen leest u dat beleggers "bezorgd zijn" over sneeuwhoogte in Davos etc, maar dit is belangrijkste reden: #dollar pic.twitter.com/yhmPVTGM96 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 januari 2018

U kent het mantra: en dalende dollar is op papier slecht voor vooral onze AEX, omdat de onderliggende 25 bedrijven voor ruim de helft hun omzet in dollars halen, maar ze in euro's moeten rapporteren.

Wilt u nog weten waarom die dollar daalt? Alstublieft. De Amerikaanse minfin heeft zeker zijn vrouw niet meegenomen naar Davos, want dan had ie wel wat anders geroepen. Bij het omwisselen van dollars in Zwitserse francs was zelfs Mevrouw Mnuchin zich rot geschokken in de Louis Vuitton shop :-)

Fuel, meet fire.

U.S. Treasury Mnuchin says a weaker dollar is good for the US. The dollar, already on the slide, falls further to a fresh 3-year low. pic.twitter.com/8amXQGmPMD — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 24 januari 2018

Marktoverzicht

AEX gaat op de laagste stand de dag uit. Andere Europese indices doen het ook niet zo best. De Amerikanen liggen beter. EUR/USD blijft maar doorstijgen. Dollar ligt zwak en dat is goed voor goud en zilver. Ook de olieprijzen liggen goed en WTI heeft weer boven $65 gestaan.



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 0 tot 7 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

Randstad omhoog na een upgrade van Goldman Sachs.

Oliewaarden zoals Vopak, SBM Offshore en Boskalis ook wel een beetje liggen goed.

Rentes omhoog en dat is goed voor verzekeraars als Aegon en NN.

AEX-underperformers:

Ahold Delhaize in de min door Q4-cijfers. Hier leest u Nico's verhaal daarover. We hebben ook een filmpje.

Texas Instruments in de min. Mogelijk mee met Texas Instruments dat zakt op Q4-cijfers?

Banken zijn niet in trek en ABN Amro en ING zakken dan ook weg.

AMX-outperformers:

OCI loopt lekker op zonder nieuws.

ASR doet het prima ondanks een koersdoelverlaging van JP Morgan.

Sligro krijgt een koersdoelverhoging van Kepler en komt morgen door met cijfers.

AMX-underperformers:

GrandVision onderuit op Q4-cijfers. Hier leest u alles.

ASMI en Besi zakken mee met grote broer ASML. Ook door Texas Instruments?

Air France-KLM zakt na een koersdoelverlaging van JP Morgan.

AScX-outperformers:

ICT Group ligt de hele dag al goed.

AScX-underperformers:

Ordina daalt 1,9%.

Op de lokale markt:

Neways is met +5,9% de uitschieter.

De lijstjes:



