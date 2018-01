GrandTunnelVision

Ik ben het helemaal eens met Arend Jan. Als GrandVision niet snel stappen gaat ondernemen dat gaat de koers de komende jaren alleen maar naar beneden. De brillenwereld gaat een vechtmarkt worden met kleine marges. Ze moeten snel omschakelen naar veel meer online verkoop in combinatie met gewone winkels. Het aantal winkels moeten ze verminderen, dat scheelt heel veel geld. Ook internationaal gaat het een vechtmarkt worden. Dit mag niet nieuw voor ze zijn.



De rekenmeesters van HAL hadden het belang dat ze hebben in GrandVision in de gouden jaren volledig moeten verkopen. Nu hebben ze zelf een probleem. HAL moet mee gaan met de tijd, de wereld is aan het veranderen.



Het belang is Coolblue is leuk en dat is ook een mooi bedrijf, maar als de Amazon's en Alibaba's van deze wereld naar Nederland gaan wordt dat ook een vechtmarkt.



Ik hoop dat de olieprijs hoog blijft en de olie gerelateerde belangen weer geld gaan opleveren. Dan kan HAL daar weer geld mee verdienen.



Ik ben benieuwd of HAL zich gaat omvormen de komende jaren. Het geld is er, nu nog een goed plan en de juiste mensen. Of de mogelijke koop van Akzo Chemie een goed idee is weet ik niet, ik heb vertrouwen in Akzo Chemie maar echt heel veel geld ermee verdienen is een tweede omdat het voor de hoofdprijs gekocht zal moeten worden.