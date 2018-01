Kom maar op met die winstexplosie

Zijn we bubbels aan het blazen, of gaat de oude wijsheid op dat de beurs nu al de economie over een half jaar tot een jaar aan het inprijzen is? Robeco strateeg Peter van der Welle komt met deze data op de proppen:

A #Eurozone economy that is set to accelerate at almost a 3% pace is more likely to see earnings growth near 15%, not the 9.3% currently discounted in 12M fwd EPS.. #equity pic.twitter.com/EbXCAsTUsJ — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 24 januari 2018

Dat liep op een bescheiden onderonsje met ondergetekende uit. Want u wilt natuurlijk weten hoe het dan met deze index zit. U ziet, net als in het plaatje van Peter, de door de analisten verwachte winsten voor dit jaar inderdaad oplopen, maar...

Winsten stijgen idd, maar koersen gaan harder. Om in te zoomen: verwachte winst per aandeel #AEX is nu €34 en verwachte koerswinstverhouding 16,8 (Reuters) pic.twitter.com/kOy2tL1MuN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 januari 2018

Peter voorziet echter dat de jasjes uit en de dassen los gaan bij de analisten en, beter nog, bij de bedrijven zelf?

Je had de onderbouwing nog van me te goed: hierbij de correlatie tussen winstherzieningen en de MSCI P/E van de AC World index pic.twitter.com/aVdmeW3vqb — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 24 januari 2018

Dat is inderdaad mooi data, maar helaas, het zal de beurs weer eens niet zijn,. is het ook nogal rekbaar:

De punten uiterst rechts in de puntenwolk representeren grofweg twee periodes; voorjaar 2004 (mid cycle expansie) en voorjaar 2010 ( opleving na winstdip GFC) — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 24 januari 2018

Enfin, roep niet meteen bubbel. Het kans best zijn dat als de AEX door stijgt tot bijvoorbeeld 600 of nog hoger, de index dezelfde waardering heeft als nu. Waar de bubbelgrens ligt is lastig, is vooral persoonlijk. Voor mij is dat bijvoorbeeld die 700 uit 2000. De AEX-bedrijven maken nu, rond 560, meer winst dan toen.

Kijk mee en oordeel zelf. Plaatje is van twee weken geleden, maar het is een maandgrafiek en die kan nog een weekje mee:

Als service doe ik r nog plaatje #AEX bij pic.twitter.com/b1fW6x8iOR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

Om terug te gaan naar de openingsvraag van dit stukje: tenzij de winsten inderdaad meer dan verwacht aantrekken, ligt het gevaar van bellen blazen op de loer. Grootste risico's zijn een zwarte zwaan die kan landen (kan altijd) en economische groeivertraging. En dan is er ook nog dit dingetje:

#Dollar daalt door. EUR/USD heeft 1,24 in zicht. Funest voor dollar-beleggingen én winsten #AEX-bedrijven. Zie bijv S&P 500 (met #AEX) en #goud in dollars en euro's pic.twitter.com/1PcPRGYtJ0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 januari 2018

Mogelijke upside is inderdaad een winstexplosie. Als dat ook nog eens gepaard gaat met écht euforie, kan het ook zijn dat we snel standen op de borden zien die we nu nog niet voor mogelijk houden.