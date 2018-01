Ik zal het kort toelichten, niet perse (of eigenlijk helemaal niet) voor jou.



Op het moment dat de koers weer in de buurt van zo'n bodem komt ontstaat er een kansrijke situatie voor een long entry als hij een klein topje uitneemt. Dat zou namelijk een teken zijn dat hij daar draait zonder die bodem uit te nemen. Daar ligt een mooie longkans met een upside van 50 tot 100 punten en een downside van 10 tot 20 punten, dit laatste heeft ermee te maken dat sluiten onder die bodem exit betekent. Klein risico, grote reward.



Gisteren nam hij alleen geen topje uit waardoor er geen long entry is. Hij nam echter wel de bodem uit en dat is een teken dat de boel verder omlaag kan.