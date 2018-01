Fondsenrondje: Dollar down

Precies zo is het , 2017 winstwaarschuwing in USA , ahold werd mee getrokken .

Ahold herstelde zichzelf door mooie cijfers ondanks Amazon en de rest, nu weer hetzelfde liedje , Ahold is gewoon niet geliefd op de beurs .

Je zou trots moeten zijn dat dit bedrijf zon cijfers schrijft

Maar nee liever een Nederlands bedrijf naar beneden lullen