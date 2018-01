Er zijn omzetcijfers 2017 uit Zaandam:

Nieuw fenomeen gepresenteerd door #Ahold: Outlook over het vorige jaar. Overigens: cijfers vallen mij niet mee. NL heel sterk, rest matig pic.twitter.com/rXv5F7CH45 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 24 januari 2018

Of?

NL boven consensus, rest in lijn en verbeterde outlook. Valt allemaal wel mee Nico ;) — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 24 januari 2018

Hier zijn ze en hier leest u ANP:

GrandVision is intussen ook al door met Q4-cijfers: de groei wil niet zo vlotten? Was toch beloofd bij de beursgang... Hier vindt u ANP:



Over naar de markt en klapt u rustig even achterover, wat een saaie koersen! Echt helemaal niks. Jaja, wel weer records op Wall Street, maar moet ik dat nog melden? Nabeurs New York was Texas Instruments er nog met Q4's, maar die vielen de markt een tikkie tegen: -6,8% in de handel After Hours.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws stelt nog bar weinig voor op dit uur:

ArcelorMittal trekt zich naar verluidt terug uit de biedingsstrijd rond de failliete Indiase branchegenoot Bhushan Steel. Dat schrijft de Indiase krant The Economic Times op basis ingewijden.

Kempen Capital heeft zijn belang in Beter Bed verkleind. Dat bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Kempen heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 4,79%. Dat was eerder 6,24 %.

Lavide neemt gastouderbureau MIAvoorgezinnen over. De beursgenoteerde onderneming telt 19.000 euro neer voor de onder meer 35 contracten met gastouders.

Ongeveer 125.000 Amerikaanse werknemers van Walt Disney krijgen een eenmalige cashbonus van 1000 dollar. De entertainmentreus komt met dat gebaar naar aanleiding van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.



Analistenadviezen dan en daarbij valt mijn oog op Randstad, dat trouwens dit jaar al op +10,9% staat. Let ook op Altice? Ach, dat doet u toch al.

Randstad: naar buy van neutral en naar €68 van €60 - Goldman Sachs

Euronext: naar €61 van €58 - Barclays

Air France-KLM: naar €12,50 van €11,60 - JP Morgan

Altice: downgrade naar neutral - Exane BNP Paribas



En wie meldt de AFM met nieuwe short-posities? Binck, Flow Traders, Fugro, Galapagos, BAM Vopak en... Pharming:

De AFM heeft gisteren 7 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 23 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 24 januari 2018



Dikke agenda vandaag en let vooral op de eerste schattingen van de inkoopmanagers: houdt het hoge economische momentum aan? De verwachtingen zijn zeer hooggespannen, zie de consensus. Het geplaagde General Electric komt ook met cijfers? Ik dacht dat die altijd op vrijdag waren.

Nog één ding: tussen 10:00 en 12:30 uur houdt de Tweede Kamer een openbare hoorzitting over... Bitcoin!

01:00 Japans handelsbalans dec

08:00 Ahold Delhaize Q4-cijfers

08:00 GrandVision Q4-cijfers

08:00 Novartis Q4-cijfers

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jan 58,8

09:00 Frankrijk flash services PMI jan 59,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI jan 63,0

09:30 Duitsland flash services PMI jan 55,6

10:00 EU flash manufacturing PMI jan 60,3

10:00 EU flash services PMI jan 56,4

14:00 Genetral Electric Q4-cijfers

14:00 United Technologies Q4-cijfers

15:45 VS flash manufacturing PMI jan 55,1

15:45 VS flash services PMI jan 54,0

16:00 VS verkopen bestaande woninen dec 5,7M

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Ford Q4-cijfers



En dan nog even dit

Oh ja, Davos. Iedereen is er, er is een eindeloze reeks aan quotes en interviews, maar ik heb nog niks nieuws gezien. Dat kan nog veranderen:

Davos elite hope unpredictable Trump doesn’t spoil their fun https://t.co/12RI33yEhT pic.twitter.com/4bjktdPA7Q — Bloomberg (@business) 24 januari 2018

Zo dan:

This is what keeps the global elite awake at night https://t.co/bfamg3GAUd #WEF18 pic.twitter.com/Bsjgg7eU1b — Bloomberg (@business) 24 januari 2018

Daar staan de beurzen al minimaal:

2018 global growth to roll to highs not seen in eight years: Reuters poll https://t.co/mtF6XMYmLT pic.twitter.com/5c78EXHQ4j — Reuters Top News (@Reuters) 24 januari 2018

Wat hebben we hier?

Facebook doen we met een filmpje, hoe anders?

Binaire opties, crypto's, ofwel de hele bingo:

Opening krant vandaag. Chocoladeletters.

Goeie vraag!



Veel succes en plezier vandaag, Check hier real-time koersen: