Liveblog: Ahold

Ahold Delhaize boekt lichte omzetdaling

Woensdag 24 januari 2018 07:32

Outlook voor kasstroom opwaarts bijgesteld.

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft de omzet in het vierde kwartaal licht zien dalen, maar in heel 2017 iets zien toenemen en stelde de outlook voor de vrije kasstroom opwaarts bij. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de pro forma omzetcijfers van het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern.

De pro forma omzet, waarmee een juiste vergelijking met de gecombineerde cijfers van voor de fusie mogelijk is, daalde met 3,6 procent van 16,21 miljard naar 15,76 miljard euro. De aangepaste vergelijkbare pro forma omzet tegen constante wisselkoersen steeg echter met 2,5 procent.

De kwartaalomzet in de Verenigde Staten, waar het concern circa 60 procent van zijn omzet realiseert, daalde bij de winkelketens van Ahold met 9,3 procent mede als gevolg van deflatie en de zwakke dollar en bij de Amerikaanse ketens van Delhaize daalde de omzet met 7,4 procent. De vergelijkbare omzet steeg echter wel, bij Ahold USA met 0,6 procent en bij Delhaize met 1,5 procent.

In Nederland steeg de omzet met 6,4 procent en in België was er een krappe omzetstijging van 0,8 procent. In Centraal en Zuidoost-Europa, waar Ahold actief is in Tsjechië en Delhaize in Servië, Roemenië en Griekenland, steeg de kwartaalomzet met 4,0 procent

De omzetcijfers waren iets beter dan wat analisten hadden verwacht. Zij hadden een kwartaalomzet 15,7 miljard euro voorzien, met een lichte omzetdaling in de Verenigde Staten en omzetstijgingen in Nederland, België en Centraal en Zuidoost-Europa.

In alle regio's steeg de vergelijkbare omzet in het laatste kwartaal.

In heel 2017 steeg de omzet 0,6 procent tot 62,69 miljard euro, wat volledig te danken was aan de stijging van online verkopen. In het vierde kwartaal steeg de online omzet met maar liefst 23,2 procent. De omzet in de winkels bleef constant. De analistenconsensus ging voor het hele jaar uit van een iets hogere totale omzet van 62,6 miljard euro.

Outlook

Het concern herhaalde de verwachting dat de onderliggende operationele marge in het hele jaar grotendeels in lijn is geweest met de marge van 3,9 procent in de eerste helft van het jaar. De vrije kasstroom zal echter "significant boven" de eerdere verwachtingen uitkomen als gevolg van verbeterde prestaties in het werkkapitaal, licht lagere kapitaalinvesteringen en hogere dividenden uit joint ventures.

Ahold Delhaize zal op 28 februari de volledige jaarresultaten over 2017 rapporteren. Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag 1,3 procent lager op 18,70 euro.