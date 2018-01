Shell doet het volgende week

Sorry voor de vette vinger even in beeld - we zijn maar filmamateurs - maar die heeft orderboek en koers niet geraakt. Goed, Royal Dutch Shell dus. Volgende week Q4-cijfers (en dividendvoorstel 2017) en eindelijk heeft het bedrijf met een verwachte $0,48 winst per aandeel haar eigen dividend terugverdiend.

Dat is sinds 2014 niet meer voorgekomen. Enfin, de koers is daar behoorlijk op vooruitgelopen. U kunt het aandeel nog wel tegen bijna 6% dividendrendement kopen. Bij een aanhoudende bullmarket en stijgende olieprijs kan dit verder dalen. Hoe staat het met andere oliewaarden: SBM Offshore, Fugro en Brunel?

Die zijn ook hard gestegen, zie ook weer vandaag. SBMO komt op 8 februari met cijfers, maar dat blijft een lastig verhaal met die Braziliaanse kogel die maar niet door de kerk gaat. En hoe zit het dan met Fugro (22 februari cijfers) en Brunel (23 februari)? In een iets langer filmpje van 1:40 minuut praten we u bij.



Hoe komen we bij die $0,48 verwachte winst per aandeel Royal Dutch Shell? Zie hier de schattingen uit Reuters Eikon. De slimste analisten verwachten zelfs nog meer. Let wel, alles in dollars.

U kent ze, hier de grafiekjes van onze vier vrienden over de afgelopen vier jaar. De oliecrisis begon in de zomer van 2014, vandaar.