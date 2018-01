Update 09:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Na MiFID II zijn alle samenwerkingsverbanden met GETS overgedragen aan Nyenburgh Holding. Voor deze gelegenheid openden enkele handelaren van Nyeburgh vanmorgen de handel op de Amsterdamse beurs. pic.twitter.com/ed3TBgp3AU — Euronext Amsterdam (@aexnl) 23 januari 2018

(NB)

Update 09:00 uur: Bonds en stocks

Wat nou als ze tegelijk onderuit gaan?

Government bonds may stop serving as free insurance against stock-market struggles https://t.co/h1GtdTN0na via @jmackin2 — WSJ Markets (@WSJmarkets) 23 januari 2018

(NB)

Update 08:50 uur: Sky en Fox

De Britse waakhond moet er eerst nog een kopje thee extra over drinken:

Britse toezichthouder twijfelt over goedkeuring fusie Sky en Fox https://t.co/UWfd0S3vNw — NUeconomie (@nuzakelijk) 23 januari 2018

(NB)

Update 08:50 uur: Zuid Korea

Zuid Korea voert meer regels in omtrend de handel in cryptocurrencies:

South Korea to ban cryptocurrency traders from using anonymous bank accounts https://t.co/HB3doSYysX via @Reuters pic.twitter.com/v49JFjc4YA — Dan Popescu (@PopescuCo) 23 januari 2018

(NB)

Update 08:50 uur: Catelonië

Daar gaan we weer?

WATCH: Puigdemont is sole candidate for Catalan president https://t.co/DaAUgyuj6R via @ReutersTV pic.twitter.com/7iQweJVs01 — Reuters Top News (@Reuters) 23 januari 2018

(NB)

Update 08:50 uur: PGGM en Carillion

Intussen zwijgt het pensioenfonds:

(NB)

Update 08:40 uur: High Yield

Gisteren had ik er eentje van Tesla die niet uit te leggen is, maar deze kan er ook wat van:

European high yield now offers less yield than European equities. Someone please call this „the new normal“ pic.twitter.com/K3HeDMi6ur — D.Schrottenbaum, CFA (@David_Schro) 23 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: Blockchain

We hebben er weer eentje:

Het op de Londense beurs genoteerde niemendalletje Stapleton Capital verandert naam in Blockchain Worldwide waarna aandelen met meer dan 100% stijgen https://t.co/W3hIjLj1sX — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) 23 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ABN Amro: naar €32,50 van €30 - Credit Suisse

ING: naar underperform van neutral en naar €15 van €15,50 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €20 van €17 - Barclays

Altice: naar overweight van equal-weight en naar €11,20 van €9,80 - Barclays

OCI: naar €27,50 van €25,20 - HSBC

ABN Amro: naar underperform naar neutral en naar €25 van €26,30 - Bank of America Merril Lynch

(NB)