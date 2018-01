Slotcall: Door ploeteren maar Beurs vandaag

AEX +0,27% vandaag. Wel een nieuwe top en de index gaat op de hoogste stand van vandaag achter de aardappels met jus (doodgekookte groente naar keuze). Da's niet veel, saaie beursdag concluderen we dan al snel. Sinds de Brexit toestanden anderhalf jaar geleden zijn daguitslagen boven 1% zowat een toeristische attractie. Vandaag doen het daarom anders dan miepen over nullen voor de komma. Want hoe weinig is 0,27%? Stel dat de AEX de rest van het jaar iedere dag 0,27% stijgt, wat levert dat voor totaal rendement op en op welke stand sluiten we 2018 af? Test uw eigen taxatievermogen en bedenk het zelf. Schaam, u niet, wij zitten ook scheef :-) OK, gaat ie: De slotstand vandaag is 570,82

Intussen hebben we vijftien beursdagen gehad dit jaar. Uitgaande van 250 per jaar (als iemand het precies weet, graag) hebben we nog 235 te gaan

Simsalabim, dat levert de AEX (prijsinxex) dit jaar een rendement op van 88,6%

In december heft u dan het glas op AEX 1075,69

Voor de meeschrijvers, over 78 handelsdagen, ofwel ergens in mei, sneuvelt de oude intradagtop 703,18 uit 2000 Onzinoefening dit, natuurlijk, maar niet helemaal. Die kleine dagelijkse stijgingen is wel een beetje het geheim van de huidige bullmarket en eigenlijk beleggen in het algemeen. Niks snel rijk worden of vlug scoren, dat is maar voor enkelingen weggelegd. Voor de meeste beleggers is het gewoon jaren ploeteren. Marktoverzicht Indices in Europa omhoog, behalve Londen. Amerikanen gaan weer eens hard, maar hebben dan ook het dollarwindje mee. Wellicht stijgen goud en zilver daar ook op. Bitcoin omlaag, maar dat komt door een Zuid-Koreaanse belastingwet.

Klik op het plaatje voor een grote versie Rentes Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +3 en -3 basispunten.

Klik op het plaatje voor een grote versie Beursplein 5 Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers: NN loopt stevig op door een upgrade van Morgan Stanley.

KPN in de plus, ook Altice doet het goed vandaag. De hele sector loopt op en dat zou hierdoor kunnen komen: Orange, Deutsche Telekom shares rise on report of 2017 merger talks https://t.co/RUsCliPpOe pic.twitter.com/B8JiSb5cOf — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 januari 2018 Galapagos lift mee door diverse overnames in de sector.

Royal Dutch Shell loopt op na een koersdoelverhoging van InsingerGilissen. AEX-underperformers: RELX lager door een downgrade van Morgan Stanley.

Philips en Aalberts hebben een mindere dag zonder nieuws.

ArcelorMittal krijgt een koersdoelverhoging in dollars van Credit Suisse, maar beleggers halen daar hun schouders bij op en de koers zakt weg. AMX-outperformers: BAM in het groen omdat de CFO vertrekt.

OCI wordt na opening Wall Street opgekocht.

Eurocommercial loopt op en koopt een winkelcentrum in Brussel. AMX-underperformers: Air France-KLM in het rood na een downgrade van Davy.

Zat er een verkopertje in Wessanen? Ineens na half vijf een daling op hoger volume.

Besi en ASMI zakken iets weg. Last van winstnemers na al het gestijg of is dat te kort door de bocht? AScX-outperformers: Takeaway.com hard omhoog door dat verhaal over een fusie met Delivery Hero. AScX-underperformers: ForFarmers daalt 1,3%. Op de lokale markt: Lavide is de uitschieter met +12,5%. De lijstjes:

Klik op het plaatje voor een grote versie Arend Jan Kamp schreef het intro van deze Slotcall en Nick Bakker liep met u langs de brede markt en het Damrak.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.