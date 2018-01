TA: Wall Street handhaaft krachtige trend

Wall Street heeft met nieuwe all time highs gereageerd op het nieuws dat een akkoord is bereikt over de overheidsfinanciering, waarmee een shutdown is afgewend.

Nu de Amerikaanse overheid overeenstemming heeft bereikt over een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond, lijkt de rally met kracht door te zetten. Overigens was de impact van de zogenaamde Amerikaanse shutdown beperkt. In deze blog bespreek ik de ontwikkelingen op Wall Street.

Een stukje geschiedenis

Nu Democraten en Republikeinen het eens zijn geworden, gaan de beurzen weer over tot de orde van de dag. Het was overigens niet de eerste keer dat de overheid tijdelijk de deuren sluit.

Ook in 2013 onder Obama kregen de Amerikaanse beurzen met een shutdown te maken. Indertijd was de schade beperkt, zoals goed te zien is op de grafiek onderaan deze blog.

Dow blijft sterk

Wall Street ontwikkelt zich nog steeds zeer krachtig. De Dow Jones index vormt de nieuwe bodems steeds ruim boven oude pieken. Kopers blijven zeer actief en stappen op elke kleine correctie in.

De zeer sterke opwaartse trend is intact gebleven tijdens de korte shutdown. Er is opwaarts ruimte richting weerstand 27.500 (berekend koersdoel). Steun ligt op 25.257 (gevormd op 10 januari).





Geen deukje in de S&P 500

Ook de S&P 500 index bleef overeind tijdens de korte shutdown van 2018. Er is nog geen deukje in de trend geslagen. Bodems worden ver boven voorgaande koerspieken gevormd en dat is zeer positief.

Beleggers gunnen de koersen slechts een beperkte correctie alvorens opnieuw in stappen. Het lijkt er dit jaar zelfs op dat de trend zich opwaarts versnelt, dus een acceleratie ondergaat.

Koersdoel handhaven we rond 2.900 (berekend koersdoel). Enkel bij een terugval onder steun 2.736,06 (gevormd op 10 januari) verzwakt het beeld.





Nog geen pech in tech

De korte shutdown heeft ook in tech geen schade aangebracht. De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, beweegt in een zeer krachtige uptrend, zolang het patroon van hogere toppen en bodems zich voortzet.

Het lijkt er dit jaar zelfs op dat de uptrend dus een acceleratie ondergaat. Kopers stappen blijkbaar op steeds hogere niveaus in.

In de recente terugval heeft de Nasdaq 100 index een hogere bodem achter gelaten, binnen de stijgende trend. De stijgende trend heeft weerstand rond 7.150,00 (berekend koersdoel). Steun ligt rond 6.396,42 (gevormd op 29 december 2017).





Voorafgaand aan de shutdown in 2013, die op de grafiek met de blauwe rechthoek is afgebakend, bewoog de Dow al enige maanden zijwaarts tussen weerstandslijn A en steunlijn B.

Vanwege de sluiting van de Amerikaanse overheid was de Dow teruggezakt, maar door vorige bodems opgevangen. Per saldo heeft de shutdown indertijd geen effect gehad op het technische beeld van Wall Street.