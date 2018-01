los van rendement id vorm van rente, is het ook niet onverstandig stil te staan bij de valutarisico's.

Mijn uitgangspunt is dat ik leef in de eurozone en derhalve is de waarde vd euro voor mij van belang. De laatste tijd heeft de dollar nodige terrein verloren op de euro...en bij mij heeft dat duidelijk rendement gekost bij belegging in dollarwaarden. Aangezien obligaties m.i. gerommel id marges zijn (ik mik toch liefst op kansen vanaf 20% op jaarbasis) moet dat rendement daar relatief flink onder te lijden hebben gehad en stal ik mijn geld toch liefst in zaken die niet alleen bepaald worden door rentevergoeding of winstdeling, maar ook rekeninghoudende met de intrinsieke waarde (bij obligaties star, nl de hoofdsom, en kent geen invloed zoals aandelen die ondervinden....nl de drive van winst en vermogensgroei van een bedrijf). De waarde van een bepaalde munt reken ik aldus ook tot die intrinsieke waarde.