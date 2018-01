Ach, als de koersen maar stijgen en dat doen ze gewoon weer, hoor. De dollar stijgt zelfs iets.

U.S. government workers awake to shutdown, Senate vote looms https://t.co/Yhd9WjjHya — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

De Bund is ook op haar gemak:

WATCH: Germany's Social Democrats (SPD) votes for coalition talks with Chancellor Angela Merkel's conservatives https://t.co/7LktMKh3gJ via @ReutersTV pic.twitter.com/1EVk72hiHh — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

Bij BAM is een vacature met een vage reden, ofwel gewoon inpakken en wegwezen...? Lees hier het ANP:

CFO BAM ruimt het veld. En wel hierom: pic.twitter.com/0vR8pnLEJs — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 januari 2018

UBS maakt een dik verlies bekend, Sanofi neemt een biotech over en daarmee bent u nu helemaal bijgepraat. Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes voorbeurs. De koersen stellen niet veel voor. Shanghai is dicht zo te zien en bitcoin stijgt maar weer es wat. De andere standen hebben ook geen klagen, jeminee.

Want wat staat er niet op een top of een all time high? In mijn vooruitblik van gisteren op deze beursweek probeer ik een beetje deze hardcore bullmarket te duiden: houden de koersen nog wel tred met de winsten en wordt het niet eens tijd winst te nemen? Druk beursweekje trouwens, lees het maar.

Het nieuws van dit weekend met twee verrassende berichtjes van Royal Dutch Shell en Takeaway?

Royal Dutch Shell heeft een aanvraag ingediend om een taxidienst te mogen beginnen in Londen. De aanvraag bij de Londense vervoersautoriteit komt van de app FarePilot, die grotendeels in handen is van Shell, schrijft zakenkrant Financial Times.

Takeaway.com ziet een fusie met zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero als een mogelijkheid, bij een consolidatieslag van de Europese maaltijdbezorgingsmarkt. Dat zegt topman Jitse Groen van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zaterdag in een Duitse krant.

De rek lijkt voorlopig uit het aandeel van informatiedienstverlener RELX. Dat schrijven analisten van Morgan Stanley. Reden voor de bank het advies te verlagen. Volgens de kenners zijn er bovengemiddelde risico's dat er verstoringen zijn van het typische groeivolume van het bedrijf.

UBS heeft in het vierde kwartaal van 2017 een nettoverlies door een buitengewone last van 2,9 miljard frank (2,5 miljard euro) die de bank in de boeken moest zetten voor de Amerikaanse belastinghervormingen. Daardoor verscheen een min onder de streep van 2,2 miljard frank.

Saudi-Arabië pleit voor het langer beperken van de olieproductie door leden van oliekartel OPEC. Volgens de Saudische olieminister Khalid Al-Falih moet ook na 2018 een rem op de productie. Hij kreeg in zijn pleidooi steun van zijn collega uit Oman.



De analistenadviezen, hoeveel zijn het er wel niet? De downgrades voor ABN Amro, Ahold Delhaize en ASR springen nog het meest in het oog:

NN: naar overweight van equal-weight en naar €42,50 van €38,50 - Morgan Stanley

Aegon: naar €5,70 van €5,50 - Morgan Stanley

Ahold Delhaize: naar equal-weight van overweight - Barclays

Unilever: naar €51,50 van €50 - Barclays

Air France-KLM: naar neutral van outperform - Davy

Royal Dutch Shell: naar 2950P van 2850P - JP Morgan

Royal DutchShell: naar $80 van $66 - Cowen and Company

ArcelorMittal: naar $41 van $40 - Credit Suisse

Randstad: upgrade naar outperform - RBC

ASR: downgrade naar equalweight en €36 - Morgan Stanley

ABN Amro: downgrade naar hold - Deutsche Bank



Wat een waslijst aan shorts ook. De AFM meldt: Galapagos, Gemalto, Flow Traders, Fugro, KPN, Vopak en Boskalis Westminster:

Goedemorgen! De AFM heeft 19 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 34 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 22 januari 2018



De agenda is kort, maar kent wel een paar mooie namen. Netflix houden we vanavond hier zeker in de gaten:

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

08:00 UBS Q4-cijfers

08:00 Repsol Q4-cijfers

13:00 Halliburton Q4-cijfers

22:00 Netflix Q4-cijfers



Hoppa:

Hoogste aantal bestaande koopwoningen in een kwartaal ooit verkocht https://t.co/kAKgmjRx07 pic.twitter.com/5QOo4AdV1G — CBS (@statistiekcbs) 22 januari 2018

Is de rek er uit?

Voor wie het allemaal precies wil weten":

Factbox: Impact of the U.S. government shutdown https://t.co/XngEro0lfa pic.twitter.com/n0sVTVjw1z — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

Zo bent u er helemaal op de hoogte:

Economists point out that government shutdowns have little impact on economic datahttps://t.co/S77OepUmFi — The Wall Street Journal (@WSJ) 22 januari 2018

Versus verwachte winst zo te zien:

Volgens mijn simpele modelletje (zwart) is #DSM (rood) een beetje teveel op de muziek vooruitgelopen. pic.twitter.com/8pNz1rwHbO — Corne van Zeijl (@beursanalist) 20 januari 2018

Beloofd is beloofd?

Oil rises as Saudi Arabia says producers will cooperate beyond 2018 https://t.co/wLzkdmHsdv pic.twitter.com/QZudbAsK8h — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

Blockchain is here to stay:

Commodities trader Louis Dreyfus turns to blockchain https://t.co/p03ORyvLxZ — Financial Times (@FT) 22 januari 2018

Nooit van gehoord:

Sanofi confirms deal to buy Bioverativ for $11.6 billion https://t.co/t7jWStZGQ7 — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

Verrassend?

Chinese conglomerate Cedar Holdings is interested in buying Noble Group, sources say https://t.co/W9Q6fdKVZa pic.twitter.com/wqFDC8Bzo7 — Bloomberg (@business) 22 januari 2018

Hoeveel ballen houdt het concern wel niet hoog?

After a yearlong delay, Amazon’s cashierless 'Go' store is finally opening to the public https://t.co/J74BqBdRE6 — The Wall Street Journal (@WSJ) 22 januari 2018

Vinger opsteken wie er heilig van was overtuigd dat Griekenland uit EU en euro verdween:

Five tests that will judge Greece’s bailout exit https://t.co/7KJenjnSY3 — Financial Times (@FT) 22 januari 2018

Fantasie?

Ultra-fast 5G will be a “revolution” for the telecom industry, says Deutsche Telekom CEO https://t.co/HA5sEH8ota pic.twitter.com/OoCcynXbDn — Bloomberg (@business) 22 januari 2018

Tsss:

Startups face a cash-raising dilemma: pursue venture capital or hold an initial coin offering? https://t.co/YHrsLqCWaU pic.twitter.com/XpCaOajOg3 — Bloomberg (@business) 22 januari 2018

Monero:

The criminal underworld is dropping bitcoin for another currency https://t.co/kOWNpKJvLW pic.twitter.com/Bojaq0TKoi — Bloomberg (@business) 22 januari 2018

Tot slot nog een bewaartweet voor de beren onder ons. Deze komt zeker een keer van pas:

