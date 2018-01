Liveblog: BAM

Update 09:00 uur: Sanofi

Sanofi doet een overname en een flinke ook:

Sanofi to buy U.S. haemophilia group Bioverativ for $11.6 billion https://t.co/8PBSb4aZkS — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: UBS

UBS presenteert ook de Q4-cijfers:

UBS Group CEO Sergio Ermotti: "2017 was an excellent year for us. We delivered stronger financial results and met our net cost reduction target." https://t.co/jjJS0Wwr33 pic.twitter.com/T3kOq3cLjA — UBS (@UBS) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:15 uur: Amazon

Intussen bij Amazon:

After more than a year of testing, https://t.co/HK511TNdNm to open its checkout-free grocery store to the public on Monday https://t.co/Cpz4cFFjb4 @JLDastin $AMZN pic.twitter.com/vrn9kzLjbu — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: BAM

De CFO van BAM vertrekt:

CFO BAM ruimt het veld. En wel hierom: pic.twitter.com/0vR8pnLEJs — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

NN: naar overweight van equal-weight en naar €42,50 van €38,50 - Morgan Stanley

Aegon: naar €5,70 van €5,50 - Morgan Stanley

Ahold Delhaize: naar equal-weight van overweight - Barclays

Unilever: naar €51,50 van €50 - Barclays

Air France-KLM: naar neutral van outperform - Davy

Royal Dutch Shell: naar 2950P van 2850P - JP Morgan

ArcelorMittal: naar $41 van $40 - Credit Suisse

Shell: naar $80 van $66 - Cowen and Company

Randstad: upgrade naar outperform - RBC

ASR: downgrade naar equalweight en €36 - Morgan Stanley

ABN Amro: downgrade naar hold - Deutsche Bank

(NB)