Liveblog: BAM en en meer

Update 16:25 uur: S&P 500

Wie durft hier tegen in te gaan?

holy shit. +$40 billion in net spec longs in S&P futs since early december pic.twitter.com/tytVTA5Bf4 — Movement Capital (@movement_cap) 21 januari 2018

(NB)

Update 16:15 uur: Google en Amazon

Dit zijn toch ongelooflijke getallen. Gewoon de marketcap van Altria, Nvidia of Amgen erbij... er bij!

Google's market cap is above $800 billion for the first time ever.



In the first 14 days of 2018, Google and Amazon have added another $69 and $63 billion of market cap, respectively. — Michael Batnick (@michaelbatnick) 22 januari 2018

(NB)

Update 16:00 uur: Ahold Delhaize

Guess who's back?

#Ahold op hoogste koers sinds Amazon vorig jaar juni de fysieke retailwereld betrad. Woensdag omzetcijfers.https://t.co/7NU3wid4ku pic.twitter.com/FJnfFiQnu5 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 januari 2018

Niet helemaal natuurlijk. Hier kan uw bonuskaart wel tussendoor:

(NB)

Update 15:45 uur: Takeaway.com

Dat verhaal van Takeaway.com dat wil fuseren met Delivery Hero doet de koers van die eerste goed:

Toch bijzonder dat de koers van #TakeAway zo fors reageert (nu +6.7%), terwijl het bedrijf al vaak genoeg heeft gezegd dat dit een gewenste optie is. NB Delivery Hero is niet gratis. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 22 januari 2018

(NB)

Update 15:30 uur: GE

Laagste koers in zes jaar voor GE. Man, man, man, zit je dan met je callopties...

GENERAL ELECTRIC SHARES FALL BELOW $16.00 FOR THE FIRST TIME IN OVER 6 YEARS$GE — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 22 januari 2018

Full disclosure: Nick Bakker heeft een longpositie in GE

(NB)

Update 15:10 uur: Tesla

Dit is ook niet echt uit te leggen...

Tesla stock price 2015 = $200, $TSLA 2019 EPS est in 2015 = $16$TSLA stock price today = $350, $TSLA 2019 EPS est today = $4

Earnings est -75% ---> stock price +75% pic.twitter.com/YiQ26BxLA5 — J Pierpont Morgan (@pierpont_morgan) 22 januari 2018

(NB)

Update 15:00 uur: IMF

IMF stelt de groeiverwachtingen bij... omhoog. Ja, dat leest u goed: omhoog.

Bloomberg heeft een uitgebreider verhaal

The IMF raises 2018's global growth forecast, partly due to U.S. tax cuts https://t.co/nVu6fBRAKH pic.twitter.com/fw4W3TaZUk — Bloomberg Markets (@markets) 22 januari 2018

Update 15:00 uur: BP

Shell kocht laatst ook al zo'n soort bedrijf en nu koopt BP zich ook in in de sector:

SCOOP: BP is considering a bid for a $1.8 billion Italian solar company https://t.co/JRBMjOyUYJ with @chiaraalbanese @ahirtens — Kelly Gilblom (@KellyGilblom) 22 januari 2018

(NB)

Update 14:55 uur: Halliburton

Q4-cijfers Halliburton zijn beter dan verwacht en het aandeel stijgt +2,3% in de handel voorbeurs:

Halliburton beats on fourth quarter profit, makes tax provision https://t.co/Ye4jh5zBrp pic.twitter.com/oGjRiDLyoF — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

(NB)

Update 14:25 uur: Tussendoortje

StockTwits is weer eens geniaal :-)

When you get stopped out of a good trade. pic.twitter.com/i7lZYTfcJ5 — StockTwits (@StockTwits) 22 januari 2018

(NB)

Update 14:20 uur: Bitcoin

Daar gaat de koers ineens:

Niet alleen bitcoin onderuit. Ook de rest van de crypto:

(NB)

Update 14:10 uur: SNB

Jordan van de Zwitserse centrale bank over crypto:

- SNB'S JORDAN SAYS CRYPTOCURRENCIES LIKE BITCOIN NEED SIMILAR REGULATION LIKE OTHER INVESTMENT INSTRUMENTS — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 22 januari 2018

(NB)

Update 14:10 uur: Apple en Nike

Deze zag ik niet aankomen, maar toch:

#Nike ging een week voor #Apple naar de beurs in 1980. Hier de resultaten met herbelegd dividend sinds 12/12/1980: pic.twitter.com/x42vDu2Ns7 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 januari 2018

(NB)

Update 13:50 uur: AIG

Overname in de verzekeringssector:

AIG to buy reinsurer Validus in $5.6bn insurance tie-up https://t.co/lURmQYxH1M — fastFT (@fastFT) 22 januari 2018

(NB)

Update 13:10 uur: Shutdown

Niks, noppes, nada:

Over 40 years, the median gain / loss for US stocks during government shutdowns is ZERO.



Take a Xanax. pic.twitter.com/4mNQZPzt0a — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 22 januari 2018

(NB)

Update 12:30 uur: Chapter 11

Faillissement in de VS. Waar gaat dit impact hebben?

EXCLUSIVE: Six years after being rescued from financial distress by the Carlyle Group and Sunoco, Philadelphia Energy Solutions to file for bankruptcy - memo https://t.co/H4hgMaXe2E @JessicaDiNapoli @JarrettRenshaw pic.twitter.com/WYwu4dn9f7 — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

(NB)

Update 12:00 uur: #AskDraghi

Altijd al wat willen weten van ECB President Mario Draghi? Grijp nu je kans:

Thank you for sharing your views with us on bitcoin, financial stability and the recovery! Has this raised more questions you want to #AskDraghi? You have 24 hours left to submit them! Find out how: https://t.co/Yzzr9QhBHj pic.twitter.com/B8viPkeF7e — European Central Bank (@ecb) 22 januari 2018

(NB)

Update 12:00 uur: AFM

Waarschuwing van de AFM over het Nederlands Innovatiefonds:

Waarschuwing voor beleggen in obligaties van het Nederlands Innovatiefonds https://t.co/n3n9EgRWAA — AFM (@AutoriteitFM) 22 januari 2018

(NB)

Update 12:00 uur: Griekenland

Een Nederlandse oplossing voor Griekse problemen? :-)

Here's one way to attack Greece’s persistent unemployment: grow weed https://t.co/IVaiWvy0VE pic.twitter.com/t7s3NOyqCa — Bloomberg TV (@BloombergTV) 22 januari 2018

(NB)

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/o25i3REuzA — The Wall Street Journal (@WSJ) 22 januari 2018

(NB)

Update 11:30 uur: S&P 500 ETF

Er is er een jarig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is...

Eerste ETF in de VS 25 jaar geleden genoteerd https://t.co/mX8n5pWMv5 — Fondsnieuws (@Fondsnieuws) 22 januari 2018

(NB)

Update 11:20 uur: Noble

De Chinezen willen weer een bedrijf opkopen, dit keer gaat het om het Amerikaanse Noble:

Chinese group shows interest to buy commodity merchant Noble: Bloomberg https://t.co/qp2Ku1lK6e pic.twitter.com/QD3YPlOgrY — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 januari 2018

(NB)

Update 10:50 uur: Icahn vs Xerox

Intussen bemoeit Carl Icahn zich bij het Amerikaanse Xerox...

Icahn, Deason to jointly push Xerox to explore selling itself, other options: WSJ https://t.co/VsZ3YLC1tx pic.twitter.com/MD0BqgdaMu — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

(NB)

Update 10:40 uur: Davos

Nee?! Zijn er ook gewoon hodlers in Davos?

@CoinSharesCo at #Davos this week making sure the crypto community is well represented!!! Looking forward to the #WorldEconomicForum and @GBBCouncil Blockchain center pic.twitter.com/gnY7ntiTAi — Ryan Radloff ?? (@RyanRadloff) 22 januari 2018

(NB)

Update 09:30 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Durk Veenstra, presentator @RTLZ, luidde de gong op de Amsterdamse beurs om aandacht te geven aan het Beurs Inside LIVE event. pic.twitter.com/59KK4mnauz — Euronext Amsterdam (@aexnl) 22 januari 2018

Vologens Roland is het leven niet altijd helemaal eerlijk...

Zit dus te kijken naar de eerste beursopening in 17 jaar @rtlz met Roland Koopman, zónder Roland Koopman want die zit thuis met griep

Het leven is een aaneenschakeling van gemiste kansen pic.twitter.com/LvSq5cdi2f — roland koopman (@rolandkoopman) 22 januari 2018

(NB)

Update 09:30 uur: Blockchain

Mooie infographic van Teunis:

How can #blockchain make commodity trade more efficient? Well, like this (lóóóóng infographic) https://t.co/iRxcEx4iJI pic.twitter.com/CnxhDDGYOq — Teunis Brosens (@teunisbrosens) 22 januari 2018

Update 09:00 uur: Sanofi

Sanofi doet een overname en een flinke ook:

Sanofi to buy U.S. haemophilia group Bioverativ for $11.6 billion https://t.co/8PBSb4aZkS — Reuters Top News (@Reuters) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: UBS

UBS presenteert ook de Q4-cijfers:

UBS Group CEO Sergio Ermotti: "2017 was an excellent year for us. We delivered stronger financial results and met our net cost reduction target." https://t.co/jjJS0Wwr33 pic.twitter.com/T3kOq3cLjA — UBS (@UBS) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:15 uur: Amazon

Intussen bij Amazon:

After more than a year of testing, https://t.co/HK511TNdNm to open its checkout-free grocery store to the public on Monday https://t.co/Cpz4cFFjb4 @JLDastin $AMZN pic.twitter.com/vrn9kzLjbu — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: BAM

De CFO van BAM vertrekt:

CFO BAM ruimt het veld. En wel hierom: pic.twitter.com/0vR8pnLEJs — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

NN: naar overweight van equal-weight en naar €42,50 van €38,50 - Morgan Stanley

Aegon: naar €5,70 van €5,50 - Morgan Stanley

Ahold Delhaize: naar equal-weight van overweight - Barclays

Unilever: naar €51,50 van €50 - Barclays

Air France-KLM: naar neutral van outperform - Davy

Royal Dutch Shell: naar 2950P van 2850P - JP Morgan

ArcelorMittal: naar $41 van $40 - Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar $80 van $66 - Cowen and Company

Randstad: upgrade naar outperform - RBC

ASR: downgrade naar equalweight en €36 - Morgan Stanley

ABN Amro: downgrade naar hold - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar €31 van €28 - InsingerGilissen

(NB)