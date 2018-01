Go Amazon Go

Op vrijdag 16 juni van het afgelopen jaar maakte Amazon.com bekend Whole Foods over te nemen, een high-end supermarktketen met ruim 450 vestigingen in de Verenigde Staten. Er ging een schok door retailland; de toetreding van de online moloch tot de fysieke retailwereld werd gezien als de zoveelste markt die Amazon.com zou overnemen.

Los van die overname was Amazon.com zelf al een hele tijd aan het testen met een eigen winkelconcept, de Amazon Go winkel. Eerst nog alleen toegankelijk voor het eigen personeel, wordt die formule vandaag officieel in gebruik genomen.



De eerste Amazon Go winkel gaat geopend worden op 2131 7th Avenue in Seattle. De bedoeling was de winkel al begin vorig jaar te openen, maar kennelijk werkten de algoritmes nog niet helemaal volgens schema.

Beter laat dan nooit

Enfin, beter laat dan nooit. Het gaat vrij simpel: bij binnenkomst scan je je smartphone en vervolgens wordt elk artikel wat je in je tas stopt geregistreerd en afgerekend bij het verlaten van de winkel. Niet meer in de rij voor de kassa, en niet meer afrekenen. No lines, no checkout.

The future of retail via Amazon Go — Vala Afshar (@ValaAfshar) 21 januari 2018

Hier ziet u hoe het in zijn werk gaat. Het lijkt van een verschrikkelijke eenvoud maar de vraag is natuurlijk hoe ze dat nou precies doen, als je met twee mensen voor het schap staat en je pakt allebei een potje pindakaas. Het geheim zit hem in het gebruik van gewichtssensoren en camera's.

Dat is meteen het zwakke punt van Amazon, want in het kader van de privacy zullen veel mensen moeite hebben met al die camera's boven hun hoofd. Volgens Amazon gaat dat allemaal wel meevallen.

Haastige spoed

Volgens Dilip Kumar, Amazon Go VP of technology, in een interview met GeekWire, hebben mensen haast, en geen zin om in een rij te staan bij de kassa. Daarbij: andere winkels houden ook bij wat de klant koopt (bonuskaart!), en veiligheidscamera's hangen sowieso overal al.

De vraag is dus: wat weegt het zwaarst voor de klant: service of privacy. Privacy lijkt voor velen een zwaar punt, maar aan de andere kant: als je ziet wat de gemiddelde Facebook- en Twittergebruiker onbewust aan informatie weggeeft... Dan lijkt het surplus aan service en gemak toch wel de doorslag te geven.

Eén van de thema's uit onze Watchlist 2018 dit jaar is Retail. De belangrijkste conclusie daaruit is dat diegene met de beste service wint. Wordt Amazon dat? Jeff Bezos, oprichter en grote man bij Amazon, heeft service wel hoog in het vaandel staan.

Hieronder ziet u een oud interview met Bezos, waarin hij de drie simpele regels uitlegt van waaruit hij onderneemt.

.@JeffBezos on the three tenets of running a customer centric company:



1. Listen to your customers

2. Invent for your customers

— Vala Afshar (@ValaAfshar) 21 januari 2018

Het is duidelijk hoe de man denkt, en hoe Amazon opereert. Bezos heeft wel eens gezegd dat hij niet weet wat er over tien jaar veranderd is, maar dat hij wel weet wat er over tien jaar niet veranderd is. Let op:

En zo zit de wereld kennelijk in elkaar. Ik ben heel benieuwd hoe de Amazon Go winkel aanslaat bij het gewone publiek. De winkel is al een jaar open voor personeel van Amazon en daar zijn alle testen op uitgevoerd.

Niet representatief

Dat publiek is echter natuurlijk niet representatief voor de totale Amerikaanse bevolking al zal Amazon Go zich in de eerste jaren vooral richten op het wat jongere publiek dat volledig techsavvy is.

Aanstaande woensdag komt Ahold met haar voorlopige omzetcijfers. Ik ben eveneens benieuwd naar de reactie van Ahold's Dick Boer op dit experiment van Amazon, en hoe Ahold de toekomst van boodschappen doen ziet. Het is een ongelooflijke dooddoener, maar ik herhaal 'm nog maar es: we leven in interessante tijden.