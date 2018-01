Vooruitblik: Beursfeest

Is weer eens een ander plaatje, hoewel een tikje verouderd. Bij de huidige bullmarket mag u nog twaalf maanden en +25% ofzo optellen. Dat resulteert in de volgende prijzen die u mag betalen voor deze yield, ofwel het dividendrendement:

MSCI World Index: 21,6 keer de huidige winst en 2,2% dividendrendement

AEX: 18,1 en 3,2%

S&P 500: 24,6 en 2,2%

Hoe lang nog, hoe ver nog: het is de vraag die we denk ik allemaal hebben over de aandelenmarkt. Behalve dat de rally zo lang duurt, zo ver draagt en aandelen zo duur heeft gemaakt, zijn er nog veel meer signalen en zelfs rode vlaggen, dat volgens de historie en de boekjes het feest niet lang meer kan duren.

Ik noem er zo even een paar op in willekeurige volgorde en zonder enige structuur en hiërarchie. Aanvullingen zijn altijd welkom

De versnelling van de stijgingen

Het maar doordenderende all ime high en nieuwe toppenfeestje

Het optimisme en misschien zelfs euforie

De torenhoge waarderingen

De toenemende risicobereidheid

Er is een great new thing die voor fantasie zorgt: blockchain en cryptocurrencies

De aandacht voor beurzen en markten in media

De aandacht voor beurzen en markten onder mensen die er normaal niks mee hebben

Economie op stoom

Cyclusversterkende maatregelen als die Trump taxes en opkoopprogramma's centrale banken als ECB en BoJ

Het overnamecircus draait op volle toeren

Het enige dat misschien mist is een toevloed van bedrijven naar de beurs. Dat verbaast mij een beetje, want met de huidige waarderingen die hooguit eens per generatie voorbijkomen, kan het moment bijna niet beter zijn om geld op te halen, of aandelen te cashen. Meestal is het een combi van deze twee.

Als u liever cijfermatig kijkt is dit denk ik een mooie grafiek. Weliswaar lopen de winsten hard op - voor de S&P 500 wordt over KW4 2017 +10% winstgroei verwacht - maar ze houden de koersen niet meer bij. Zie dit plaatje van FactSet met de verwachte winsten voor de Amerikaanse index voor dit jaar.

Voor de liefhebbers, dit grafiekje komt uit dit enorme rapport van FactSet over het lopende cijferseizoen:

Help, wat moet ik doen?

Goed, wat moet u hier nou mee? Dat is natuurlijk persoonlijk en à la carte, maar er zijn denk ik wel algemene wijsheden.

Is het tijd om in stappen? De vraag die iedereen die op de beurs werkt krijgt uit zijn omgeving en altijd in de media wordt gesteld:

Nee, maar dat is het nooit. Dit suggereert dat u in één keer uw geld in de markt gooit en dan hoopt dat die u uw kant uit komt. Zonder koersdoel, stoploss, risicoprofiel en tijdspanne is dit gekkenwerk. Ja, achteraf kan het goed uitpakken, maar het is zeer risicovol. Zeker in een bullmarket-on-steroids zoals nu

Is het tijd om te gaan beleggen?

Ja, maar dat is het altijd. En met beleggen bedoel ik dat u braaf iedere maand geld in de beurs steekt zet en langzaam vermogen opbouwt. Lange termijnwerk dus. Daarbij moet u het veel meer van yield hebben dan van prijs, ofwel met de koersen op het bord hebt u eigenlijk niet zo veel te schaffen

Is het tijd om te handelen?

Ja, maar ook dat is het altijd. Bij mij is het verschil dat u handelt voor koerswinst en belegt voor yield. Handelaren hoef ik niks uit te leggen, ik kan nog wat van hen leren, maar voor wie de beurs geen hobby, passie of professie is raad ik aan dit nooit te doen. Per saldo verdient u toch niks

Is het tijd winst te nemen?

Dat is misschien niet eens zo'n slecht idee: uitstappen doet u het beste op het hoogtepunt van het feestje. Maar misschien dat het kookpunt nog moet komen... Zie periode 1995-2000 en daar zit nou net de meeste koerswinst. Lastig hé? Vindt u het toch mooi geweest, neem dan gestaffeld winst

Bij dat laatste komt nog een puntje ter overweging bij. U kunt misschien nu al uw winsten uit de bullmarket veilig stellen, maar wat wilt u dan met uw geld gaan doen? Sparen en in obligaties beleggen is nu geen aantrekkelijk alternatief. Of goud of bitcoin...? Niet mijn dingetjes. Yielden niet.

Ik wens u veel wijsheid. Ja, ééns komt die klap naar beneden. Dat is al vierhonderd jaar zo op iedere harde stijging en überbullmarket. Ga u niet afvragen wanneer, of dat het een kort krach wordt of jarenlange bearmarket. Daar komt u toch niet uit. Weet alleen wat u moet doen áls het gebeurt.

Als u het van mij (lange termijn pensioenbelegger) wilt weten: in blijf gewoon maandelijks mijn trackers bijkopen ongeacht wat er gebeurt. Ik heb wel cash en ik ben van plan op iedere 10% daling extra bij te kopen. Dat kan ik tot -90% blijven doen. Ik hoop dat mijn zenuwen dat ook kunnen, áls... :-)

Tot slot, zie hier de AEX en AEX herbeleggingsindex. Dat waren wilde ritten, maar per saldo stijgen beiden (met +7,5% en +11% per jaar). Wees verstandig en zorg er voor dat u niet met uw greed tot die mensen gaat behoren die al hun geld verloren op de beurs. Dan doet u toch echt zelf iets fout.

Agenda

Derde week cijferseizoen en normaal gesproken mag u dan de hele bluts verwachten: tientallen namen in binnen- en buitenland aangevoerd door Amerikaanse technologie-juggernauts. Zo niet deze week. Bij ons zijn er maar een paar bedrijven - Ahold Delhaize komt alleen met omzet - en in de VS mist u de grote namen.

Hieronder in de lijst heb ik alles vet gemaakt wat er in meer of mindere mate toe doet. Genoeg te doen met GrandVision, Sligro, de ex-dividenden van Wereldhave en Core Labs, Netflix, Intel, General Electric, Ford, Starbucks, Procter & Gamble, UBS, Novartis en wat al niet meer. De macro-agenda mag er ook zijn.

De ECB doet een rentebesluitje. In de persconferentie mag Ome Mario weer ellenlange, warrige verhalen aanhoren van slecht geklede journalisten in steenkool Engels. Daar kan de bankpresident naar hartenlust zelf vragen uit destilleren, of opmerken dat de vraag al is gesteld, of hij ze niet kan of mag beantwoorden.

Sorry hoor, ik vind die persco's een drama. Die van de Fed zijn professioneler. Enfin, we merken of Draghi iets over oplopende rentes, misschien wel inflatie en het aankoopprogramma zegt, of dat hij soms verrast? Immers, de ECB heeft aangegeven havikser te communiceren. Kom op Mario, roep es wat geks :-)

Verder krijgen we deze week de eerste schattingen BBP KW4 uit VS en VK. Zelf vind ik de flash estimates van de inkoopmanagersindices uit Duitsland en VS over deze maand interessanter, ze gelden al leading indicators voor dat BBP. In Duitsland verschijnen nog twee van zulke indicatoren: Ifo en ZEW index.

22 jan

06:30 Nederland consumentenvertrouwen

08:00 UBS Q4-cijfers

08:00 Repsol Q4-cijfers

13:00 Halliburton Q4-cijfers

22:00 Netflix Q4-cijfers



23 jan

05:00 BoJ rentebesluit

08:00 Easyjet Q4-cijfers

09:00 Wereldhave ex-dividend

11:00 Duitsland ZEW indicator jan 17,9

14:00 Verizon Q4-cijfers

14:00 Travelers Q4-cijfers

14:00 Procter & Gamble Q4-cijfers

14:00 Johnson & Johnson Q4-cijfers

22:00 Texas Instruments Q4-cijfers



24 jan

01:00 Japans handelsbalans dec

08:00 Ahold Delhaize Q4-cijfers

08:00 GrandVision Q4-cijfers

08:00 Novartis Q4-cijfers

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jan 58,8

09:00 Frankrijk flash services PMI jan 59,0

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI jan 63,0

09:30 Duitsland flash services PMI jan 55,6

10:00 EU flash manufacturing PMI jan 60,3

10:00 EU flash services PMI jan 56,4

14:00 General Electric Q4-cijfers

14:00 United Technologies Q4-cijfers

15:45 VS flash manufacturing PMI jan 55,1

15:45 VS flash services PMI jan 54,0

16:00 VS verkopen bestaande woninen dec 5,7M

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Ford Q4-cijfers



25 jan

08:00 Sligro Q4-cijfers

08:00 Diageo Q4-cijfers

08:00 LVMH Q4-cijfers

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen feb 10,8

09:00 Core Labs ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jan 117,2

13:45 ECB rentebesluit

14:00 Caterpillar Q4-cijfers

14:00 3M Q4-cijfers

14:30 ECB persconferentie met president Mario Draghi

14:30 VS jobless claims 240K

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jan 680K

22:00 Intel Q4-cijfers

22:00 Starbucks Q4-cijfers



26 jan

10:00 EU M3 geldhoeveelheid 4,9%

10:30 VK BBP Q4

14:00 Abbvie Q4-cijfers

14:00 Colgate-Palmolive Q4-cijfers

14:00 Honeywell Q4-cijfers

14:30 VS BBP Q4

14:30 VS orders duurzame goederen dec 0,6% MoM

Verder nog nieuws? Ja, de Amerikaanse overheid is dus dicht, er is nog geen overeenstemming over het schuldenplafond. Er kan ieder moment ieder bericht komen, want achter de schermen en in de wandelgangen in Washington wordt druk onderhandeld. Tenzij dit lang duurt, raakt dit de markten niet.

Punt hieronder in de comments: de Duitse SPD van Martin Schulze zegt vandaag nein of jawohl tegen een coalitie met Bondskanselier Angela Merkels CDU/CSU. In beide gevallen kan dit dit de euro (even) raken. Het World Economic Forum deze week in Davos mag u vergeten: veel geklets, nul koersreacties.

Verder overweegt fintech Ayden - waar onder meer Joop Wijn werkt - een beursgang in Amsterdam of New York. De eerste zou toch het leukste zijn voor ons. Takeaway is in principe niet tegen een fusie met concurrent Delivery Hero volgens CEO Jitse Groen en Think! Trackers is verkocht.

Kiek op de Grafiek

De AEX tikte vrijdag intradag 570,27 aan. Dat is de hoogste stand sinds 2001. Hoop en bid dat het hele cijferseizoen zeg maar op z'n ASML's gaat, want dan valt die dure index nog wel te rechtvaardigen en is er misschien zelfs nog wat verantwoorde upside. Wat dat ook maar is. Dat moet ik zelf ook eerst zien...

Dat beleggen iets anders is dan hoger-lager laat de AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) prachtig zien. Het ding noteert een dikke, vette all time high en staat ruim drie keer zo hoog dan de prijsindex, dankzij al dat prachtige dividend.

De AEX VIX Index (volatiliteit) is nog altijd niet vooruit te branden en heeft inmiddels meer verstand van bodemonderzoek dan Fugro.

De Eurostoxx 50 gaat ook wel aardig, maar is geen schim van de AEX. Kijk mama, ik zie zelfs dips!

Wow, de S&P 500 Het gaat hoe langer hoe harder. In dollars dan. In euro's gaat de AEX sneller.

Onze rente neigt hoger, maar een streep omhoog is het zeker niet.

Idem dito voor de Duitse prijs voor geld:

Over anderhalve maand zijn er verkiezingen in Italië en vandaar dat ik deze er bij zet. Weet niet/geen mening lijkt de blanco stemmende Italiaanse rente te zeggen?

Het is ook hier dat de Amerikanen weer het hardst gaan. Rond 3% wordt dacht ik de lange neergaande trend sinds 1981 gebroken.

EUR/USD laat dagelijkse de gekste bokkensprongen zien - een beweging van bijna een ent is heel normaal - maar per saldo is de trend van de dollar toch neerwaarts.

De olieprijs houdt even halt. Hoe hoger de prijs, hoe harder die schalie-oliejongens pompen is het mantra. Saudie-Arabië wil weer dat Opec blijft beperken.

In dollars presteert goud niet onaardig, maar na omwisseling in euro's blijft er niet veel over.

Tot slot deze nog, bitcoin. Volgens de standaard bubbelgrafiek horen we nu onvoorwaardelijk te capituleren en door te denderen naar iets van $2000 à $3000 dollar. Uhm, er zit alleen een sprankje hoop in de grafiek? Zo ziet u maar weer. Pas achteraf weet u pas hoe alles zit of zat. En dan is het gemakkelijk.

Prettige zondag verder, hup Ajax en tot morgen, tot voorbeurs.