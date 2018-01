Ruim een jaar geleden schoot het de chipmachinebouwer na de Q3-cijfers van 2016 door de €100 en inmiddels zijn we alweer op weg naar de €200. Het gaat hard in Veldhoven. ASML publiceerde afgelopen woensdag een recordomzet van €9 miljard, een stuk hoger uit dan verwacht omdat een aantal klanten leveringen naar voren hadden gehaald.

De markt voor chips is ijzersterk, nu zelfrijdende auto's, the internet of things en 5G eraan zitten te komen. Het afgelopen jaar verdiende ASML bijna €5 per aandeel, op een omzet van €9 miljard.

Voor 2020 houdt ASML nog steeds rekening met een omzet van €11 miljard en een winst per aandeel van €9. De winstgevendheid kan zo hard stijgen omdat straks de aanloopkosten voor de EUV-machines er grotendeels uitlopen.

Verdere omzetstijging

Het FD tekende afgelopen donderdag een paar bijzondere quotes op uit de monden van CEO en CFO van ASML. Allereerst CEO Peter Wennink, over het omzetdoel van €11 miljard in 2020:

'Deze onderneming stopt niet na 2020'. Het omzetdoel van €11 mrd is een mijlpaal, maar 2030 staat al weer op de tijdlijn.'

CFO Wolfgang Nickl, die binnenkort financieel opperhoofd bij Bayer wordt, deed er nog een schepje bovenop en liet zich verleiden tot het noemen van wat richtgetallen. Makkelijk natuurlijk als je verkast, maar toch. Hij ziet een omzet in 2025 van €17 miljard niet als onmogelijk:

'Onder normale omstandigheden wordt de totale markt in 2025 ingeschat op €15 mrd. Met ons marktaandeel van 85% zit je al snel op zo'n €13 mrd. Daarnaast houden analisten er ook rekening mee dat onze omzet uit services zal stijgen tot zo'n €4 mrd.'

Eindhoven de gekste

Topman Wennink heeft moeite goed personeel aan te trekken en wil daarom dat het kabinet meer investeert in zijn regio. Momenteel komt 60% van het nieuwe personeel uit het buitenland.

Dat is overigens geen raar percentage, bij meer 'slimme' bedrijven is dat het geval. ASML spant zich bijzonder in om de regio Eindhoven aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleid personeel.

#ASML-topman Peter Wennink vindt dat het kabinet iets terug moet doen voor het economische succes dat zijn bedrijf Nederland brengt. #Eindhoven pic.twitter.com/M8WLCHghzc — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) 18 januari 2018

Moeten we natuurlijk niet vergeten dat ASML juist dóór de Nederlandse regering de huidige unieke marktpositie bereikt heeft. Juist door in de crisisjaren personeel aan te kunnen houden heeft het als enige in haar markt verder kunnen investeren, waar uiteindelijk de EUV-machine uitkwam.

Vanwege de crisis wilde ASML in 2009 1000 banen schrappen, maar met dank aan de overheid kon veel personeel aanblijven, door deeltijdwerk aan te bieden. Toenmalig CEO Eric Meurice daarover in het NRC in 2013:

'Die crisis was kort, heftig en had geen maand langer moeten duren.' En: 'Het was een grote, maar korte shock. Gelukkig maar, want het had ook niet langer dan zes maanden moeten duren. Nu konden we ons eruit redden, met hulp van de regering en onze medewerkers.'

Disclaimer: Inberg heeft geen positie in ASML.