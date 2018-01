Slot: +1,46%

Nieuwe top op 570,27 en een prima beursweek voor de AEX. Vooral met dank aan de prachtige cijfers en outlook van indexzwaargewicht (13,2%) ASML. Leuke nieuwe uitdaging voor Veldhoven: Unilever heeft 13,5% gewicht, dus Rotterdam is te pakken jongens :-) Royal Dutch Shell heeft 15,7% indexgewicht. Ja, met Ajax, Feijenoord en PSV hebt u de halve index te pakken :-) Met ING à 11,7% er bij zit u op ruim de helft. Enfin, de AEX prikte deze week er liefst 1,5% bij. Dat klinkt niet zoveel in dit blockchain- en bullmarket-tijdperk, maar om een idee te geven: nog veertien van zulke weekjes en de AEX staat op all time high 703,18. Aandelen zijn niet te houden momenteel, maar als u iets verder kijkt dan uw neus lang is ziet u ook dat de dollar per saldo daalt en dat de rentes oplopen. Wat moeten we nog over bitcoin en die andere 1350 crypto's zeggen na al dat geweld deze week? Nou, dan maar op z'n tweedehandsautohandelaars: succes er mee! Eerst weekend vieren en dat doen we op vrijdag altijd met de weeklijstjes: AEX deze week: +1,46%.

AEX deze maand: +4,54%.

AEX dit jaar: +4,54%.

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +4,54%. Dan de brede markt, wat hebben we ervan gemaakt? Damrak En hier de bekende vrijdagse IEX koersballenbak met de AEX-fondsen: ASML is de grote winnaar deze week na Q4-cijfers.

Unilever in de lift door Hindustan Unilever?

Galapagos ligt goed door een kopersdoelverhoging van Morgan Stanley.

Altice omlaag dankzij een downgrade van Kepler Cheuvreux.

Shell en olie dalen hand in hand.

AkzoNobel zakt weg na een winstwaarschuwing van een sectorgenoot. Dan door met de AMX: Besi en ASMI lijken mee te stijgen met ASML.

GrandVision beweegt vaak erg hard voor een aandeel met zo'n saaie business.

Flip Lampekap beweegt weer eens hard, maar geen nieuws...

Dan moet ik u weer gaan vertellen waarom ik geen flauw idee heb waarom OCI is gedaald deze week. Bij deze...

Air France-KLM omlaag na een downgrade van Morgan Stanley.

Sligro heeft een mindere week. Volgende week Q4-cijfers. Tot slot nog de AScX: Kendrion gaat lekkerrr... Check anders even het filmpje op onze site.

ForFarmers in de plus na een upgrade van KBC.

Vastned ligt goed en doet een bod op Vastned Belgium.

Probiodrug... wat hard stijgt, kan nog veel harder dalen.

Bij Avantium is het vertrouwen helemaal weg.

AMG heeft een keer een mindere week.

Fagron beweegt hard deze week, maar na de -7% vandaag is het verlies enigzins geremd.

Geven we u als extra nog de uitslagen van de Eurostoxx 50 en de Dow Jones Industrial Average mee:

Arend Jan Kamp schreef het intro en Nick Bakker loopt met u langs het Damrak. Zondag schrijft Arend Jan weer een vooruitblik op de volgende beursweek. Bedankt voor al uw bezoek en reacties en een fijn weekend!

