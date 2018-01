Beter Bed is door met omzet 2017 (hier het persbericht) en Nico, die het aandeel op de voet volgt, zit rechtop in bed, geloof ik. De nieuwe topman hoeft zich niet te vervelen. Er ligt een enorm dossier op zijn bureau met daarop: Duitsland. In hoeverre alles al dan niet is ingeprijsd? Zeg het maar.

Omzetcijfers #BeterBed: Duitsland dramatisch, maar ik had erger verwacht. Winstcijfers zullen op 2 maart wel tegenvallen ivm kortingen etc. pic.twitter.com/HMcYiJiMRy — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 19 januari 2018

Het is enige echte bedrijfsnieuws vooralsnog en verwacht er niet te veel van, de agenda is vrij leeg. Wordt dit het nieuws vandaag? Ingewikkeld gedoe allemaal, gaat de Amerikaanse overheid vanavond nou dicht of niet? Voor de koersen maak het allemaal niet zo veel meer uit, geloof ik. Vaker gezien.

BREAKING: U.S. House passes spending bill to avoid a government shutdown, sending the measure to Senate https://t.co/j137Xm0Cbi pic.twitter.com/wNKYmfQA2D — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

Intussen doen de koersen het weer, maar behalve dalende olie (meer aanbod VS) is de boel weer niet voor- of achteruit te branden op dit uur. Nog één ding: voor het eerst sinds zes jaar groeide in Q4 de omzet van IBM weer. Helaas, nabeurs toch -3,4% op het bord door de zuinige outlook.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws krijgt de voetjes nog niet echt op en van de vloer:

Unilever was dichtbij de overname van de Amerikaanse ijsjesproducent Halo Top voor 2 miljard dollar, maar is afgehaakt. Dat meldde de New York Post op basis van ingewijden.

De Telegraaf Media Groep (TMG) wil zijn notering aan de beurs in Amsterdam beëindigen. Daartoe heeft de huidige meerderheidsaandeelhouder, de Vlaamse branchegenoot Mediahuis, een verzoek ingediend bij beursbedrijf Euronext Amsterdam.

RoodMicrotec heeft het definitieve vertrek van oud-topman Philip Nijenhuis nu ook financieel geregeld. Hij krijgt in totaal 400.000 euro uitgekeerd, verspreid over twee tranches. De eerste wordt deze maand uitgekeerd, de tweede uiterlijk in januari 2019.

De traditionele supermarkt zal verdwijnen. Dat zegt Colette Cloosterman-Van Eerd, bestuurder en mede-eigenaar van Jumbo. Volgens haar worden het plekken waar mensen elkaar ontmoeten en waar keukens aan winkels worden toegevoegd.

De investeringen in Nederlands vastgoed zijn vorig jaar gestegen tot het recordniveau van ruim 19,5 miljard euro. Daarmee werd het eerdere record van 14 miljard euro in 2016 ruimschoots overtroffen. Dat blijkt uit cijfers van de vastgoedadviseur CBRE.

Softbank heeft de aankoop van een groot belang in Uber voltooid. Daarmee is een aantal forse veranderingen in gang gezet in de manier waarop het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app wordt aangestuurd.

Er zijn weer analistenadviezen en zowaar twee verlagingen.

Wolters Kluwer: naar €42,50 van €35 - Berenberg

Unilever: naar €55 van €56 - Berenberg

Air France-KLM: naar equalweight van overweight en naar €14 van €18,35 - Morgan Stanley

Hier hebben ze vast vandaag bij de koffie-automaat van Wolters Kluwer lol om. Kan iemand de analist van Berenberg het fenomeen stijgende trend eens uitleggen?

Berenberg heeft koers #WoltersKluwer te pakken!

juli 2014: SELL €16

jan 2015: SELL €20

mrt 2015 SELL €24,10

apr 2016: SELL €31

juli 2016: SELL €32

aug2016: SELL €32,5

nov2016: SELL €30,5

jan 2017: SELL €33

feb 2017: HOLD €37

jul 2017: HOLD €35

jan 2018: HOLD €42,5 pic.twitter.com/0ea2Kx0F9N — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 19 januari 2018

De shorts, de AFM meldt Fugro, Galapagos, BAM, Vopak en SBM Offshore:

De AFM heeft gisteren 6 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 20 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 19 januari 2018

De agenda is niet zo heel spannend, maar Schlumberger is wel de eerste oliewaarde met cijfers:

08:00 Beter Bed Q4-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI dec

10:30 VK detailhandelsverkopen dec -0,6% MoM

13:00 Schlumberger Q4-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jan 97,0

16:00 optie-expirtaie

En dan nog even dit

Hoort u het ook van een ander:

Do not be afraid of the shutdown, Goldman says. Previous shutdowns have had modest effects on financial markets. pic.twitter.com/wfufYHvWRN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 januari 2018

Over twee weken jaarcijfers Royal Dutch Shell:

U.S. refiners are riding high with strong margins, tax boost https://t.co/TdpTF4xA8r pic.twitter.com/uKApUDz0bk — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

Ik vind zelf dit veel zeggen over de financiële mores in een land:

#Europe's banks continue to suffer from non-performing loans worth almost one trillion euros. But who should bear the brunt? https://t.co/aVzyxNRYOn via @welt pic.twitter.com/k7AUY7zQTr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 januari 2018

Uiteindelijk draait het hierom:

Battery storage investment is starting to surge, but it remains concentrated in markets with supportive frameworks https://t.co/yEmUYHH4XS pic.twitter.com/HeIlmcJJpZ — IEA (@IEA) 1818 januari 2018

Twee joekels:

Google announces patent agreement with Tencent amid China push https://t.co/yiywwhaiBd pic.twitter.com/GV2tuQc25W — Reuters Top News (@Reuters) 19 januari 2018

Laat u even bijpraten:

WATCH: WhatsApp looks to business users to make money https://t.co/izhyUAEV4Y via @ReutersTV pic.twitter.com/KhYnnrmljS — Reuters Top News (@Reuters) 19 januari 2018

U verwacht het niet:

SEC says bitcoin funds raise 'investor protection issues' https://t.co/p25gpRKXxC pic.twitter.com/NOgimgy4A8 — Reuters Top News (@Reuters) 19 januari 2018

Blijft leuk:

After the recent rally, #Euro is only 8.4% undervalued against the dollar. Economist Big Mac Index index shows that fundamentals now matter more in currency markets. https://t.co/tLjqQttOH4 pic.twitter.com/OE3MDqK2Ym — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 januari 2018

Interessant:

How Chinese consumers are adopting mobile payments in a way that’s making U.S. tech companies green with envyhttps://t.co/DjdNAELpHI — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 januari 2018

Iemand zin om te gaan?

Trump will mark one-year anniversary with Mar-a-Lago gala benefit, with tickets starting at $100,000 a pair https://t.co/hqcL6PeMiD pic.twitter.com/04Py4EMJA0 — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag, of u nou long of short zit:

