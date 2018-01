TA: AEX breekt door, koopsignaal

adje

De AEX index is vanmorgen teruggekeerd onder de stippellijn rond 566,4. Dit wil zeggen dat onzeker is of de aandelenmarkt een voortzetting omhoog tot stand zal weten te brengen. De komende candles moeten meer helderheid geven daaromtrent. Een blijvende doorbraak door de top van gisteren zou zoals ik gisterenavond vaststelde een vervolg naar 569 geven. Een daling onder de stippellijn rond 564,3 zou in tegenstelling hiermee topvorming inhouden. De aanval op de top van gisteren is overigens geopend terwijl ik dit schrijf, er wordt op dit moment gewerkt aan een voortzetting naar boven en we kunnen gaan kijken of die daadwerkelijk tot stand komt.

Dan een huishoudelijke mededeling. De kans is aanwezig dat een van de updates van vanmorgen met wat vertraging verschijnt. Dit heeft te maken met werkzaamheden die hier worden verricht. Ik doe in ieder geval mijn best om de updates op tijd te plaatsen. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 19 jan 09.27u.