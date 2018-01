"Snel binnen lopen met €200"

"Hoe kan het dat anno 2018 iemand zo denkt en redeneert?"



Die gast is 23, dus hij was 13-14 ten tijde van de laatste crisis, en 5-6 tijdens de dotcom crisis.



"Is het weer die aloude menselijk greed die ons werkelijk volkomen immuun kan maken voor alle ratio en risico's?"



Het is inderdaad makkelijk om nu iedereen te bekritiseren over hun soms domme gedrag in crypto's vanaf de zijlijn. Wat ik eigenlijk nog erger vind, is de explosieve stijging van de huizenprijzen hier in Nederland. Het is nog geen 10 jaar geleden dat een groot gedeelte van de Nederlandse huizenbezitters in de problemen kwam door hun "greed" om een zo groot en mooi mogelijk huis te kopen met de maximaal mogelijke hypotheek. Ook dat is achteraf gezien een teken van menselijk greed die iedereen immuun maakte voor ratio en risico's. Nu, 9 jaar later zie je in Amsterdam weer dezelfde taferelen waarbij huizen worden gekocht voor prijzen waarvan ik me serieus afvraag wat er met die hypotheek gebeurd als de rentevast periode afloopt en de rente van de huidige 2% weer op 10% komt. Dus bekritiseer gerust iemand van 23 over zijn "domme" inleg hierin, maar die huizenstijging wordt veroorzaakt door mensen die WEL de afgelopen crisis hebben meegemaakt.