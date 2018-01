IBA: Management blijft zitten

Het Belgische IBA laat sinds de start van dit nieuwe beursjaar een uiterst volatiel koersverloop zien. Wat heet: intraday koersbewegingen van 10-15% zijn al meermalen voorgekomen. De markt lijkt moeite te hebben met een juiste pricing van het aandeel.

Concurrentie neemt toe

IBA is wereldmarktleider op het gebied van de protontherapiesystemen. Een uiterst efficiënte manier met een hoge mate van precisie van het behandelen van kanker waarbij de schade aan het naastliggende, gezonde weefsel tot het minimum beperkt blijft.

Het bedrijf ondervindt weliswaar toenemende concurrentie van met name Varian Medical, die na jaren vergeefs proberen nu toch protontherapiesystemen heeft ontwikkeld die wat meer in de buurt weten te komen van de systemen van IBA.

Het grootste struikelblok bij IBA vormt echter niet de concurrentie van Varian, daar is IBA als wereldmarktleider wel tegen opgewassen. De penetratiegraad van de protonsystemen is bovendien nog relatief laag: de koek is groot genoeg om te delen.

Falend management

Het grootste probleem bij IBA is het management. Bij de tegenvallende Q3 cijfers heeft dat management de gok genomen dat het, we praten over medio november, nog drie á vier systemen in 2017 zou verkopen.

Dat was gezien de complexe systemen, de moeizame langdurige onderhandelingen met ziekenhuizen en het pittige prijskaartje van de apparatuur niet reëel.

Die onverantwoorde gok is ervoor verantwoordelijk geweest dat de markt het vertrouwen in het management volledig kwijt is geraakt: vier winstwaarschuwingen binnen één jaar is echt teveel van het goede. De door de Beleggersdesk verwachte vierde winstwaarschuwing zorgde dan ook voor een forse terugval van initieel 25%.

De terugval van circa €25 tot €19 vormde aanleiding het aandeel op kopen te zetten. Dit op basis van de kwaliteiten van de IBA-systemen, de sterke marktpositie en de (langjarige) gunstige vooruitzichten.

Maar niet alleen dat: de vierde winstwaarschuwing zou ook personele consequenties moeten hebben gehad. Oftewel: het management had de eer aan zichzelf moeten houden en na de desastreus uitgepakte gok op moeten stappen. Dat laatste is niet gebeurd en voor zover wij nu kunnen inschatten, is het management ook niet van plan (vrijwillig) op te stappen.

Speculatief koersherstel

IBA is koersmatig deels hersteld van de koersval van vorige week, in weerwil van het zitten blijven van het falend management. Natuurlijk is het zo dat IBA de komende periode de verwachte vier systemen alsnog kan weten te slijten: dat zal nog moeten blijken. Dit zou het vertrouwen deels herstellen, maar dit zal het verlies van vertrouwen van de markt in het management van IBA niet repareren.

Premium leden die de "pech" hadden IBA te hebben gekocht op de vrijdag van de winstwaarschuwing tussen de €19 en €19,50 kijken nu tegen een koerswinst aan van 15 á 18%. Geluksvogels die pas maandag instapten, konden IBA kopen rond de €18 en staan op een winst van meer dan 25%.

Het krachtige koersherstel bij IBA is fraai, maar vooral speculatief. De twee belangrijkste triggers voor een duurzaam koersherstel zijn nog niet opgetreden: alsnog de gewraakte orders binnen halen en een management wat opstapt.

IBA heeft prachtige systemen, geldt zeker als overnamekandidaat (Philips, Siemens), maar het bedrijf dient op zijn eigen merites te worden beoordeeld en niet op basis van een overnamekoers.

Disclaimer: Crum heeft geen positie in bovenvermeld fonds.