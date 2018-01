Warren Buffett heeft ook eens zoiets gezegd als Pimco nu, u kent 'm:

Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.

Weer records op Wall Street, alles stijgt maar door, er is grote risicobereidheid en ja, dan wil Mr. Market er nog wel een met een wilde tackle van achteren - twee bene gestrekt - er in vliegen. En als we zo bijna parabolisch blijven stijgen... dan moeten de winsten dat ook. Dat zie ik niet blijvend gebeuren...

Enfin, we zien het wel. Weet wel even wat u moet doen als u een keertje hier komt en de futures staan op -10% ofzo. Dat is de crux. Eéns komt die afstraffing, Daar hoeft u zich niet druk over te maken. Maar wat doet u dan? Daar gaat het om. Bedenk dat wel van tevoren, anders begaat u in de stress ongelukken.

Pimco says the lack of fear in markets means you should be worried https://t.co/ToiHD08KF9 pic.twitter.com/b7oeDeEHuo — Bloomberg (@business) 18 januari 2018

De Dow Jones sloot gisteren boven 26.000, de S&P 500 boven 2800 en er was nog een index die met een fles en bloemetje naar huis ging:

De bullmarket is af? De #PhiladelphiaSemiconductorIndex (#SOX voor intimi en #ASML zit r ook in) zet als láátste belangrijke index Wall Street all time high neer #AEX pic.twitter.com/yCfGg4fzF4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 januari 2018

Het Chinese BBP Q4 komt net door en is met 6,8% iets hoger dan de verwachte 6,7%. Beijing deelt zo mee dat het echt beter gaat. De dollar noteert net even onder 1,22, bitcoin is flink hersteld en verder zie ik weinig opzienbarende koersen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws dan. Oh ja, tussen 11:00 en 11:30 uur zagen onder andere Jos Versteeg van Theodoor Gilissen en onze Nico CEO Feike Sijbesma van DSM in BNR Zaken Doen door over van alles en nog wat.

ING zet DSM en SBM Offshore op zijn Benelux favorietenlijst, terwijl BAM, NSI, PostNL en Unilever worden verwijderd van de lijst. Daarnaast introduceert de bank ook een lijst met de minst favoriete aandelen in de regio, met onder meer Vopak.

Royal Dutch Shell heeft naar verluidt nieuwe jaarafspraken gemaakt over het kopen van olie in Libië. Volgens ingewijden aan Bloomberg gaat het om de eerste deal van die soort voor het olie- en gasconcern sinds 2013. De eerste lading zou al binnen enkele dagen worden verscheept.

BAM Construction gaat aan de slag met de inrichting van de nieuwe terminal op de luchthaven van Edinburgh. De Britse dochter van de Nederlandse bouwer BAM heeft daarvoor een contract afgesloten met een waarde van 10 miljoen pond (8,2 miljoen euro).

Edmond de Rothschild Investment Partners heeft zijn belang in Probiodrug verkleind. Dat bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Edmond de Rothschild Investment Partners heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 9,65%. Dat was eerder nog 13,24 %,

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is in het vierde kwartaal op een licht lagere winst uitgekomen dan een jaar eerder, terwijl de omzet omhoog ging. Dat maakte de klant van ASML bekend. De nettowinst zakte met 0,9% tot 99,3 miljard Taiwanese dollar (2,8 miljard euro).

Euronext neemt de Zweedse managementtool InsiderLog over. De beursgenoteerde uitbater van de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs betaalt 5,8 miljoen euro voor 80% het het kapitaal van het bedrijf. Dat bedrag kan afhankelijk van toekomstige financiële prestaties verder oplopen.

Het advies is een beetje eenzijdig vandaag...

ASML: naar buy van hold en naar €167 van €149 - CFRA Research

ASML: naar €195 van €180 (outperform) - Credit Suisse

ASML: naar €145 van €135 - Deutsche Bank

ASML: naar $210 van $180 - RBC

ASML: naar €185 - Citigroup

SBM Offshore: naar €20 van €18,50 (buy) - ING

De shorts, de AFM medlt Arcadis, Besi, Fugro, Galapagos, Gemalto, SBM Offshore en Wereldhave:

De AFM heeft gisteren 11 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 19 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 18 januari 2018

Leuke agenda is er met veel cijfers. Grappig is dat Morgan Stanley nu meer waard op de beurs is dan Goldman Sachs, wat zullen ze een lol hebben.

03:00 China BBP Q4

03:00 China industriële productie dec 6,0%

05:30 Japan industriële productie nov

08:00 Royal Mail Q4-cijfers

14:00 PPG Q4-cijfers

14:00 Morgan Stanley Q4-cijfers

14:30 VS building permits dec 1,290M

14:30 VS housing starts dec 1,275M

14:30 VS jobless claims 252K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jan 24,5

17:00 VS weekrapport olievoorraden

22:00 IBM Q4-cijfers

22:00 American Express Q4-cijfers

En dan nog even dit

Gezellig tegen de ECB opbieden :-)

Dat is niet mis:

South Korea considers shutting down domestic cryptocurrency exchanges https://t.co/HN96SISOfG pic.twitter.com/dzp8in1wcP — Reuters Top News (@Reuters) 18 januari 2018

Nog meer:

The cryptocurrency market lost about $200 billion this week, or a third of its value, but veterans of the young South Korean #Bitcoin market remain defiant https://t.co/tk50prf39F More from #ReutersFintech: https://t.co/AxdAmi3KFZ pic.twitter.com/P17Aamllar — Reuters Top News (@Reuters) 18 januari 2018

Hrt concern investeert de komende vijf jaar ook €30 miljard in de economie:

Zij ook al:

Als ie niet helemaal soepel werkt dus?

Procyclisch dus:

Germany coalition set to turn on the spending taps https://t.co/qPEe3N49nw — Financial Times (@FT) 18 januari 2018

Na hoogconjunctuur komt...

Here’s what could make the next global recession even worse https://t.co/nBz8AP150M pic.twitter.com/TRFHyTQCXG — Bloomberg (@business) 18 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag. Check hier de real-time koersen: