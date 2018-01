Liveblog: IBM en Am. Express

Update 22:15 uur: American Express

Nog een belastingslachtoffer: American Express stelt haar inkoopprogramma van eigen aandelen uit omdat het eerst het eigen kapitaal weer wil opbouwen.

BREAKING: American Express suspending buyback program for first half of 2018 to "rebuild our capital" due to "the upfront charge triggered by the Tax Act" https://t.co/IWrqKBiXCo — CNBC Now (@CNBCnow) 18 januari 2018

Update 22:15 uur: IBM

IBM rapporteert voor het eerst in 23 kwartalen weer omzetgroei, maar de cijfers worden niet met gejuich onthaald. Het aandeel daalt in de nabeurshandel met 3%.

De winst per aandeel in Q4 kwam uit op $5.18 ($5.17 verwacht) en de omzet in Q4 kwam uit op $22.5 miljard ($22.06 miljard verwacht).

BREAKING: IBM revenue rises year-on-year for the first time in 23 quarters https://t.co/Mcd4pnxQnq pic.twitter.com/BQqwa3m5Sn — CNBC (@CNBC) 18 januari 2018

De belastingplannen van Trump drukt zwaar op de jaarwinst; IBM neemt een last van $5,5 miljard hiervoor.

Wie zegt dat Amerikaanse multinationals geen belasting betalen? Belastingdruk van #IBM in Q4 kwam uit op 124% ?? pic.twitter.com/QrUL3e9SaB — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 18 januari 2018

American Express

Update 16:45 uur: Long/short-ETF

Vroeger heette dat gewoon een hedgefund:

Looks like JP Morgan may be launching a long/short ETF soon.. continuing to round out line of what i call "literally hedge fund ETFs"... pic.twitter.com/1ijDJhFYzn — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 18 januari 2018

(NB)

Update 16:15 uur: Alcoa

Daling Alcoa na Q4-cijfers:

Alcoa plunges the most since 2016 https://t.co/B65jsjODji pic.twitter.com/rpcR2mfnpa — Bloomberg Markets (@markets) 18 januari 2018

(NB)

Update 15:45 uur: Avantium

Fors verlies voor deze beleggers. Zat ING er niet dik in?

Ook beleggers in #Avantium kijken tegen forse verliezen aan. Nieuwe all time low vandaag op €6,30... pic.twitter.com/Te14edEpyi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

(NB)

Update 15:40 uur: Docdata

Intussen bij Docdata, handel ligt stil:

Update 15:40 uur: NXP

De EU is akkoord, nu de aandeelhouder nog...

EU clears Qualcomm acquisition of NXP subject to conditions https://t.co/PjeZapCqF9 — Reuters Business (@ReutersBiz) 18 januari 2018

(NB)

Update 15:10 uur: Whole Foods

Interessant berichtje over Whole Foods dat sinds de overname door Amazon...

The #Amazon Way:

Nieuw logistiek systeem zorgt voor minder uit- en afval van duur vers voedsel. Het zorgt echter ook voor lege schappen....#WholeFoodshttps://t.co/JPitmbLxSJ pic.twitter.com/0OnJUBv9SR — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 18 januari 2018

(NB)

Update 14:30 uur: Jobless Claims

De Amerikaanse jobless claims is beter dan verwacht:

US weekly jobless claims total 220,000, vs 250,000 expected https://t.co/voQ8lNlbI9 — CNBC Now (@CNBCnow) 18 januari 2018

US weekly jobless claims fall to 220k, the lowest since 1973. The fall of 41k last week was the biggest decline since April 2009.

10y Treasury yield up to 2.62%, yield curve steepens. pic.twitter.com/gHleQQXEQs — Jamie McGeever (@ReutersJamie) 18 januari 2018

(NB)

Update 14:20 uur: Bulls

CDO-coin, Swapcoin of muppetcoin?

A group of big financial institutions want blockchain to help resurrect the packaging of home mortgages https://t.co/qDUf77EmXu pic.twitter.com/FgsXDmxBuJ — Bloomberg Technology (@technology) 18 januari 2018

(NB)

Update 14:20 uur: Bulls

Bullish sentiment op hoogste punt in jaren, maar wij kijken er met een andere

Even filosoferen met deze grafiek met Amerikaanse sentiment. In een échte bullmarket 95-99 en 2011-nu zijn er bijna geen bulls. Pas op top écht bullish sentiment #AAII pic.twitter.com/NmsDCHr70N — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

AAII Sentiment Survey: Optimism is above 50% for the 4th time in 5 weeks, and is staying at unusually high levels https://t.co/R4WcUIfJzE pic.twitter.com/vkBdxm1L0d — AAII SentimentSurvey (@AAIISentiment) 18 januari 2018

(NB)

Update 14:00 uur: OPEC

Armpje drukken tussen OPEC en de Amerikaanse schalieboeren:

#OPEC frets about new flood of US #Oil. Increased its forecast for rival oil-supply growth for a second month running. https://t.co/2LOnsHdXfV pic.twitter.com/k14mlLy280 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 januari 2018

(NB)

Update 13:30 uur: PPG

De Q4-cijfers van PPG zijn er ook nog. Voor wie het interesseert:

(NB)

Update 13:30 uur: Morgan Stanley

De Q4-cijfers van Morgan Stanley zijn uit. Even een leuk feitje tussendoor. Morgan Stanley is tegenwoordig groter qua marktkapitaliatie dan Goldman Sachs:

$MS reports 4Q17 Net Revenues of $9.5 Billion and Earnings per Diluted Share of $0.29. Release: https://t.co/rN08v032dn — Morgan Stanley (@MorganStanley) 18 januari 2018

(NB)

Update 12:20 uur: Airbus

Order van Airbus zet de koers hoger:

JUST IN: @emirates orders 36 Airbus #A380, worth $16 billion. Airbus shares gain, company had recently floated the idea of shutting down their A380 program as orders stalled via @business pic.twitter.com/hK5vPST7wY — Nivi (@nivie) 18 januari 2018

(NB)

Update 11:40 uur: Altice

Opvallende beweging na een upgrade van Louis Capital.

Opvallende beweging in #Altice. Wij hebben nog geen nieuws gezien. Nu +2,4%. pic.twitter.com/Itmpc0BSVm — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

De oorzaak:

*ALTICE RAISED TO NEUTRAL FROM SELL AT LOUIS CAPITAL MARKETS; bbg — DeltaRho (@DeltaRho_BV) 18 januari 2018

(NB)

Update 11:30 uur: Charts on Request

We gaan wat leuk doen: Charts on Request. Heeft u een verzoekje voor een grafiek. Laat het mij weten via Twitter of in de comments hieronder en ik maak 'm.

Eens zien hoe creatief u bent. #ChartsonRequest. Verzoekje voor grafiek? Kom maar door, ik maak 'm meteen. — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

De eerste inzendingen zijn al binnen:

#ChartsonRequest Vanaf 1970. DAX is als enige met herbelegd dividend en toch slechtste performer. Alle vier de indices in euro´s:https://t.co/yQpG9ktB7a pic.twitter.com/bnb25vANEi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

(NB)

Update 11:00 uur: Damrak

De vloer op Beursplein 5 is ontruimt vanwege de storm:

Donderdagochtend is er op de beursvloer een kleine dakplaat naar beneden gevallen. Mogelijk door de storm. Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt. De veiligheid van de aanwezige handelaren staat voorop, de vloer is tijdelijk ontruimd. Dit heeft geen impact op de beurshandel. — Euronext Amsterdam (@aexnl) 18 januari 2018

Durk heeft er beeld bij:

Eindelijk volatiliteit op de beursvloer. Geen brekend nieuws, maar de harde wind zorgt voor schade aan het plafond #AEX pic.twitter.com/NzisTQBFJI — durk veenstra (@durkveenstra) 18 januari 2018

Nog meer beelden:

En ook op #Beursplein5 last van de wind, er komen glazen platen naar beneden. pic.twitter.com/lMxoVoyLub — Maarten Caminada (@Maca944) 18 januari 2018

(NB)

Update 11:00 uur: BNR

Nico zo meteen live bij BNR over...

Zo bij @bnr over rapportage frequentie en [te] actieve aandeelhouders pic.twitter.com/mkKqCzAHv8 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 18 januari 2018

(NB)

Update 11:00 uur: AEX

Je zal maar alles in Aegon, KPN, ING, ArcelorMittal en SBM Offshore hebben gestopt...

Gisteren brak de #AEX de top uit 2007. Wat hebben de individuele aandelen sinds toen gedaan? Oh en #Altice #NN en #ABNAmro waren toen nog niet genoteerd: pic.twitter.com/ByWo0hpN4p — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 januari 2018

(NB)

Update 10:45 uur: Tussendoortje

Brexit? :-)

Zitzak loopt weg... pic.twitter.com/0AcY6SMFAt — Josephina Frederika (@Woordlab) 18 januari 2018

(NB)

Update 10:15 uur: Gonggg

Zo jong nog en dan al de gong mogen luiden.

Roca Markets luidde de gong samen met @kanjerwens. Als onderdeel van hun beleid om een percentage van hun winst aan het goede doel te doneren, heeft Roca Markets zowel vorig jaar als dit jaar voor Kanjer Wens gekozen. https://t.co/01JagYjppF pic.twitter.com/SkbdYzSVYx — Euronext Amsterdam (@aexnl) 18 januari 2018

(AJK)

Update 10:00 uur: Recessie?

Er groeit een generatie op die nog nooit een recessie heeft meegemaakt. Mooie data van Ivan.

Still no #recession?!

Current economic cycle is 9 yrs old and 1 yr short in duration for the longest economic expansion in the U.S. ever

But the #YieldCurve is flattening! The last 6 recessions were all preceeded by an inverted yield curve, but then again the #LEI is still rising pic.twitter.com/QLPtKDzENp — Ivan Snurer (@IvanSnurer) 18 januari 2018

(AJK)

Update 09:50 uur: "AEX 1000"

Potje met vet, we zijn goed en wel halverwege.

Exact een jaar geleden hebben wij het rapport 'AEX naar 1000 punten' gepubliceerd, waarin als 12-mnds koersdoel 564 is aangegeven. Gisteren werd dit koersdoel bereikt. pic.twitter.com/ErcX79ix0P — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 18 januari 2018

(AJK)

Update 09:30 uur: Countrywide

Intussen op de beurs van Londen:

Estate agent Countrywide drops 18% after profit warning https://t.co/OWw3ll7TpY — fastFT (@fastFT) 18 januari 2018

(NB)

Update 09:30 uur: Bitcoin futures

Praktijkervaring in de bitcoin future:

Overigens kan ik nog steeds geen futures handelen. "unable to compute a value for this contract" Strange, Gister kon ik ze nog wel geven — dct (@dctdave) 18 januari 2018

(NB)

Update 09:10 uur: SOX

Nieuwe all time high voor de index vol met semiconductors:

Een kleine geschiedenis van de #SOX, de pure internationale chipindex (met oa #ASML) die gisteren ook een all time high neerzette pic.twitter.com/V7rYpUbxD2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 januari 2018

(NB)

Update 09:10 uur: Ablynx

Wat is dit?! Van Herk Investment overweegt een bod op Ablynx?

Blufpoker!

Van Herk overweegt bod op Ablynx https://t.co/RGIth0Ht5l via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 18 januari 2018

Grootste aandeelhouder Ablynx wil hoger bod https://t.co/onA40AYY99 pic.twitter.com/ZAfWnQKhQ1 — Christiaan Janssens (@ChristiaanJans) 18 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: CFD's en binaire opties

Dit zal er bij een aantal partijen flink inhakken:

ESMA consulteert maatregelen binaire opties en bepaalde CFD’s https://t.co/CkOsnUE499 — AFM (@AutoriteitFM) 18 januari 2018

(NB)

Update 08:10 uur: ASML

Zou dit nog van impact zijn vandaag op ASML?

TSMC's sales outlook disappoints despite crypto boom https://t.co/7kfpDQbvra pic.twitter.com/rVjG7XWoU7 — Bloomberg Technology (@technology) 18 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

ASML: naar buy van hold en naar €167 van €149 - CFRA Research

ASML: naar €195 van €180 (outperform) - Credit Suisse

ASML: naar €145 van €135 - Deutsche Bank

ASML: naar $210 van $180 - RBC

ASML: naar €185 - Citigroup

SBM Offshore: naar €20 van €18,50 (buy) - ING

ASML: naar €187 van €182 - Bank of America

Gemalto: hervat met neutral - Goldman Sachs

ASML: naar €180 van €165 - UBS

ASML: naar €200 van €170 - Susquehanna

(NB)