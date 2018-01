De stemming op de financiële markten blijft, vooral onder leiderschap van Wall Street, opperbest. De Amerikaanse beurs loopt ver vooruit op de andere aandelenmarkten. Dit blijkt onder andere uit de strakke uptrends op Wall Street versus de vlakke beursontwikkelingen in Europa.



Het koersverloop van de Dow, de Nasdaq en de DAX is bekend, maar weet u wat de Russel 2000 (die het koersverloop volgt van Amerikaanse smallcapaandelen) doet, of de Nederlandse smallcapindex? En wat weet u van de vastgoed- of de transportsector? In deze blog bekijk ik een paar van de minder bekende beursindices.

Koersdoel 564 aangetikt

Eerst de AEX, die woensdag eindelijk de eerste weerstand 563,98 aantikte. Het intraday high van gisteren lag op 564,04. Mocht de AEX alsnog op korte termijn doorbreken, dan zal ik dat op Twitter direct aan u doorgeven. In elk geval kunnen we het koersdoel daarna verhogen naar 609, in tweede instantie naar 703.





Na exact bijna één jaar is nu dus mijn TA-koersdoel 564 bereikt. Dit 12-maands koersdoel is februari 2017 vastgesteld en gepubliceerd in het rapport AEX naar 1000 punten.

Herbeleggingsindex

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) zet haar opmars voort, met nieuwe all time highs. In de recente correctie vormde de Nederlandse herbeleggingsindex een hogere bodem binnen de stijgende trend. Met deze pullback, afgebakend door de twee rode pijlen, wordt het sterke technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 1.724,91 (gevormd op 15 november 2017). Koersdoel ligt rond 1.875 (berekend). Ik zal deze beurs de komende weken goed in de gaten houden.



Kleinere Nederlandse fondsen

De Nederlandse smallcapindex (ASCX-index) weet ondanks de huidige consolidatie de stijgende trend intact te laten. De hogere koersbodems die op korte termijn worden gevormd, signaleren een positieve ondertoon.

Zolang steun 1.042,83 (gevormd op 1 december 2017) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken. Een nieuwe hogere koerspiek dient de stijgende trend te bevestigen. Weerstand wacht rond 1.180,00 (berekend koersdoel).

Kleinere Amerikaanse fondsen

De Russel 2000 index, die het koersverloop volgt van 2000 Amerikaanse smallcapaandelen, zet de krachtige trend door. De Russel 2000 index is boven de voorgaande koerstop van december rond 1560 gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. Ik houd rekening met verdere koersstijging.

Ik zie dat de 1.600 (berekend koersdoel) is bereikt. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 1.454,17 (gevormd op 15 november 2017) intact blijft.



Amerikaanse halfgeleiders

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is de top van zeventien jaar geleden genaderd rond 1.362,10 (gevormd op 13 maart 2000). Daar ligt ook de oude all time high. Ik verwacht een doorbraak, waarna de opmars kan worden voortgezet.





Wereldwijd vastgoed

Op lange termijn verbetert de MSCI World Real Estate Index, maar fluctueert nog onder weerstand 212,93 (gevormd op 10 november 2017). De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus instappen.

Indien de weerstand op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken, zal het technische plaatje verder verbeteren. Steun ligt rond 197,59 (bodem van 14 juli 2017).



Transport

De Dow Jones Transportation index neemt wat gas terug. Afgezien daarvan laat de transportsector een sterk uptrend zien. Kopers weten de Dow Jones Transportation index te vinden, getuige de serie hogere toppen en bodems. Binnen deze opgaande trend ligt de weerstand rond 11.700,00 (berekend koersdoel).