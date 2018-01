Slotcall: Bizar beursdagje Beurs vandaag

Schizofreen beursdagje: moeten we eerst woorden van troost - die we eigenlijk niet hebben - uitspreken voor de blockchain goegeneente? We weten niet hoeveel mensen en hele gezinnen tegen kolossale verliezen aankijken, maar ze zijn er. Natuurlijk, eigen schuld, zeker met al die rode vlaggen, maar toch. We weten hier op IEX, handelaren en beleggers onder elkaar, hoe het voelt als een asset of zelfs een hele portfolio aan diggelen gaat. Als het hard gaat zijn ook de lontjes kort en daar maakt mijn collega Madelon kennis mee. Kritiek prima, maar niet schelden en uw verliezen afreageren op een griet van 22, hé? Ga op de blaren zitten en overdenk waar u al dan niet de fout bent ingegaan. Nogmaals, u hebt 2365 rode vlaggen gehad van alles en iedereen. En oh ja, er staat nergens in het beursreglement dat bitcoin de hele gifbeker moet leegdrinken tot... $2000 à $3000? Wie weet, het spul heeft meerdere bubbels gekend. ?? ?? Even tho I'm quite a #hodler I love this chart! @tradingview @DepthHouse #btcusd #bitcoin #bitcoincrash pic.twitter.com/lSozoHgYJs — ? Maddie (@Misssbitcoin) 17 januari 2018 Gelukkig is er ook nog goed nieuws vandaag, vooral voor ons Nederlandse aandelenbeleggers. Met haar indexgewicht van zo'n 12% zet ASML met haar verpletterende KW4-cijfers en outlook eigenhandig de AEX in het groen, waar de andere Europese rood kleuren. Ondanks een stijgende dollar nota bene. Wat heet, de AEX nam vandaag zelfs een oude top uit! Buikschuivend brtekend! #AEX neemt intradagtop 2007 563,98 eindelijk uit, ofwel #kredietcrisis nu echt voorbij. Hoogste stand nu sinds 2001 pic.twitter.com/WStzf4nTb9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 januari 2018 Marktoverzicht Indices in Europa in het rood, behalve onze AEX dus. De Amerikanen plussen wel weer, maar die hebben de dollar vandaag mee. Goud en zilver profiteren er niet van en olie zet net een sprintje in terwijl we dit tikken.

Klik op het plaatje voor een grote versie Rentes Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +2 en -2 basispunten.

Klik op het plaatje voor een grote versie Beursplein 5 Dan gaan we over naar het Damrak. Door de bank genomen zijn het de dollarfondsen die goed liggen, maar de dollar beweegt vandaag niet heel opvallend. Wel een daling. De AEX-outperformers: ASML hoger op prima Q4-cijfers.

Unilever ging van -1% naar +1%. Opvallende beweging. We hebben er een filmpje over.

Heineken ligt goed, want iedereen in de cryptomarkt moet zijn verliezen wegdrinken... AEX-underperformers: Altice in het rood na een downgrade van Kepler Cheuvreux.

Galapagos komt wat af na gisteren een nieuwe all time high te hebben neergezet.

Philips heeft een mindere dag zonder nieuws. Op opening werd er verkocht en daarna stabiliseerde de koers. AMX-outperformers: Besi en ASMI liften mee met ASML.

Philips Lighting in de plus na een koersdoelverhoging van NIBC.

Fugro hoger en olie dus net in de plus terwijl we dit stuk tikken.

Wat ook opmerkelijk is, is dat Eurocommercial even na kwart voor vier wordt opgekocht. Hoog volume ook, twee keer het gemiddelde van de laatste tijd. AMX-underperformers: OCI ligt de hele dag al slecht.

Arcadis beweegt opnieuw hard, maar een kant kiezen vindt het aandeel blijkbaar moeilijk.

Corbion in het rood ondanks een koersdoelverhoging van Berenberg. AScX-outperformers: Kendrion stijgt 1,8%. AScX-underperformers: Probiodrug daalt 7,0%. Op de lokale markt: IEX Group is de uitschieter met -6,4% De lijstjes:

Klik op het plaatje voor een grote versie Arend Jan Kamp schreef het intro van deze Slotcall en Nick Bakker maakt het met het rondje brede markt en Damrak af.

