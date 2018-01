Eindelijk, het KW4-cijferseizoen is echt begonnen. ASML heeft alweer blow-out cijfers en als aandeelhouder wordt u verwend met 17% meer dividend en een €2,5 miljard aandeleninkoopprogramma. Uit het persbericht:

Q4 net sales of EUR 2.56 billion, gross margin 45.2 percent

2017 net sales of EUR 9.05 billion, net income EUR 2.1 billion

ASML expects Q1 2018 net sales around EUR 2.2 billion and a gross margin between 47 and 48 percent

ASML announces 2018-2019 share buyback program for EUR 2.5 billion and proposes 17 percent dividend increase to EUR 1.40 per share

De timeline van het bedrijf staat vol tweets met filmpjes en alles, deze pik er maar uit. Hier leest u het AMP nieuwsbericht.

BREAKING: $ASML exceeds €9 billion net sales and €2 billion net income in 2017; continued solid growth of sales and profitability expected in 2018 | https://t.co/DAd7QG9MNi pic.twitter.com/GUkpn9d0ik — ASML (@ASMLcompany) 17 januari 2018

Paul van de IEX Beleggersdesk tikt al hard aan een analyse - kan zo hier oppoppen - en vertelt mij:

Ondanks de hooggespannen verwachtingen weet het bedrijf deze licht te overtreffen. De operationele marge en winst per aandeel stegen in Q4 beide tot recordhoogte. Kijken we naar de ontwikkeling van het orderboek dan wordt 2018 opnieuw een recordjaar.

Er is meer nieuws, de postduif uit Leiden meldt dit. Of het echt groot nieuws is ziet u straks wel aan de koersreactie... Flauw, maar het is altijd zo moeilijk dit soort nieuwtjes bij biotechs. ANP meldt:

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gaat Pharmings verzoek tot een aanvullende licentie voor zijn medicijn Ruconest onderzoeken. Volgens het biotechnologiebedrijf heeft de toezichthouder aangegeven op 21 september met een besluit te komen.

Wall Street dook wat weg gisteren na nieuwe records en het koersenbord is nu niet veel soeps. Het is vooral de dollar die beweegt. Vannacht stond er 1,232 op het bord, nu is dat alweer 1,223! Bitcoin krabbelt een klein beetje op, maar de grafiek blijft er eng uit zien met vooralsnog een perfect bubbelverloop, toch?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het overige nieuws:

ABN Amro zoekt naar verluidt kopers voor zijn Luxemburgse vermogensbeheeractiviteiten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De bank zelf wilde niet reageren. Het onderdeel heeft volgens de bronnen ongeveer 8 miljard euro in beheer.

BAM Bouw en Techniek gaat aan de slag voor de Hanzehogeschool in Groningen. De beursgenoteerde bouwer wordt onderdeel van het ontwerpteam voor de nieuw- en verbouw van het campuscomplex aan Zernikeplein 7. Er zijn geen financiële details gemeld.

Standard & Poor's (S&P) gaat de kredietwaardigheid van telecom- en kabelconcern Altice herzien. Daarbij lijkt het aannemelijk dat op korte termijn de huidige B+-rating wordt verlaagd. De outlook is negatief.

Core Laboratories betaalt in het eerste kwartaal een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten, net zoveel als in de vier kwartalen afzonderlijk vorig jaar. De winstuitkering wordt uitbetaald op 16 februari.

Casino heeft vorig jaar meer omzet geboekt. Het bedrijf zag op de Franse thuismarkt de opbrengsten licht stijgen, terwijl de verkoop in Latijns-Amerika flink omhoog ging. De totale omzet klom met 5% tot 37,8 miljard euro,

Nestlé heeft zijn Amerikaanse divisie die snoep en andere zoete tussendoortjes maakt, verkocht aan Nutella-maker Ferrero. Met de deal is een bedrag van zo'n 2,8 miljard dollar gemoeid.

Qualcomm is beter af als op opzichzelfstaand bedrijf. Die boodschap gaf de leiding van Qualcomm, dat op de radar staat bij branchegenoot Broadcom, per brief mee aan zijn aandeelhouders.

Analistenadvies:

Corbion: naar €32,60 van €30 - Berenberg

Altice: cut to Reduce - Kepler Cheuvreux

De shorts dan, de AFM meldt Flow Traders, Docdata, Fugro, BAM en Wereldhave:

De AFM heeft gisteren 7 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 17 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 17 januari 2018

Prima agenda vandaag, spreekt eigenlijk voor zich. lekker veel cijfers zijn er. Het Fed Beige Book, anekdotisch materiaal over de stand van de economie, heeft meestal geen impact.

08:00 ASML Q4-cijfers

08:00 Carrefour Q4-cijfers

11:00 EU inflatie CPI dec 1,4%

14:00 Bank of America Merril Lynch Q4-cijfers

14:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

15:00 Porceleyne Fles BAVA

15:15 VS industriële productie dec 0,5% MoM

20:00 Fed Beige Book

22:00 Alcoa Q4-cijfers

22:30 Rio Tinto Q4-cijfers

22:30 BHP Billiton Q4-cijfers

En dan nog even dit

Dit is een winstwaarschuwing, koers -2% (valt mee, was verwacht?) nabeurs New York:

Ford gives disappointing outlook, says turnaround to take years https://t.co/7RZOeyL43e pic.twitter.com/rFmVMjW246 — Reuters Top News (@Reuters) 17 januari 2018

Het concern overweegt een break-up:

GE should finally give investors that radical reset https://t.co/hi6cPDag4k via @gadfly pic.twitter.com/MkR2Ygnz7M — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

Dit vind ik zelf interessanter dan dat koersgehups van die crypto's:

IBM and shipping giant Maersk form a new blockchain company for tracking international cargo https://t.co/r4umcqGhsf pic.twitter.com/KlBCD8R75d — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

Vandaar die dollar of euro?

Dollar stoops to three-year low, euro shakes off Merkel coalition concerns https://t.co/sE9IXvsOw5 pic.twitter.com/OxfYxpoMsf — Reuters Top News (@Reuters) 17 januari 2018

Voor de olie turbo houders, want dat is een populair spelletje:

Oil inches lower from its highest price in more than three years https://t.co/appxElDpfW pic.twitter.com/9xaS9EzUuW — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

Pompidom:

Japan central bank to keep policy on hold, offer upbeat inflation view https://t.co/JsSwQrLPaj pic.twitter.com/sl4Beb3MBa — Reuters Top News (@Reuters) 17 januari 2018

Daar staan stevige straffen in de VS:

U.S. prosecutors charge the ex-Barclays N.Y. forex boss with front-running https://t.co/5CpPw7uhik pic.twitter.com/0ASHMDNjxx — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

Wat is dit?

A unique setup at Amsterdam's Schiphol airport proves that size matters https://t.co/aa6vuh7Rl0 pic.twitter.com/g56mYNNGJZ — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

Tech is altijd in beweging:

Google is making the biggest changes to the advertising rules on YouTube since the site’s inception https://t.co/MqxWG75tE0 pic.twitter.com/ylUpqmh5pF — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

Had u niet verwacht zeker, dat de Zwitsers de dikste balans hebben?

Swiss National Bank, the biggest money printer in the world among major CenBanks, rejects radical money proposal. Vollgeld (whole money) initiative would require that the SNB manage the money supply strictly. https://t.co/qSuh7RRUgq pic.twitter.com/KAcWcRzHZE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 januari 2018

Tot slot, als Corné het zegt :-)

Een nieuwe tegeltjeswijsheid is geboren "Inkakken is bijpakken" . https://t.co/CNwh80sXMk — Corne van Zeijl (@beursanalist) 16 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag. Check hier de real-time koersen: