Update 17:15 uur: ETF's

Het geld ging dus niet alleen in bitcoin:

Equity mutual funds lost $153 billion in outflows in 2017, while equity #ETFs picked up $348 billion. https://t.co/mvHdOZKpAY — FactSet (@FactSet) 17 januari 2018

(NB)

Update 15:40 uur: Ford

Typische quote van Henry Ford... Vandaag in 1956 ging het aandeel Ford naar de beurs:

Henry Ford hated the idea his whole life. "I'll take every factory down brick by brick before I let any of those Jew speculators get stock in the company."



Less than a decade after his death in 1947, it happened anyway. The family retained 40% of the company’s voting rights. https://t.co/pJljerwqbY — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 17 januari 2018

(NB)

Update 15:00 uur: BNR

Madelon Vos zometeen live op BNR over de crypto's die allemaal diep in het rood dalen.

Om 15u in Digitaal: computer kan beter begrijpend lezen dan mensen, of valt dat wel mee? Met @TiRune. Over diversiteit in techwereld, met @FYIneke en @LisaHartgring. En kort @Misssbitcoin over het 'bloedbad' bij de cryptomunten. Backup: @thijsroes. Tot zo! https://t.co/vQFsuV26U3 — BNR Tech (@BNRTech) 17 januari 2018

(NB)

Update 14:50 uur: ASML, ASMI en Besi

ASML op een all time high en Besi ook boven €80. Ik weet dat het woensdag is, maar er mag wel een flesje op getrokken worden daar:

Niet alleen #ASML (+5,3%) dat al jaren show steelt op Damrak. Medechippers #Besi (+2,2%, ook all time high) en #ASMI (+1,5%) kunnen r ook wat v #AEX pic.twitter.com/QzEiJiwfEs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 januari 2018

(NB)

Update 14:45 uur: Biotech VS

Intussen op de Amerikaanse markt voor biotechaandelen:

$JUNO (+54.6% pre) Celgene $CELG in Talks to Buy Juno Therapeutics - WSJhttps://t.co/rgiAh9rXhG — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 17 januari 2018

$NURO (+76.7% pre) NeuroMetrix and GlaxoSmithKline $GSK Consumer Healthcare Announce Strategic Collaboration - GNhttps://t.co/RoZmQ1ntZB — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 17 januari 2018

(NB)

Update 13:50 uur: Goldman Sachs

Er zijn kwartaalcijfers van onze vrienden van Goldman Sachs:

Goldman Sachs Q4 17 Earnings Results:

-Adj EPS: -$5.51

-EPS Ex-Tax Reform: $5.68

-Revenue: $7.83B (Est $7.61B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 17 januari 2018

(NB)

Update 13:30 uur: AEX

Het is gebeurd, de top van de AEX uit 2007 is gesneuveld.

Buikschuivend brtekend! #AEX neemt intradagtop 2007 563,98 eindelijk uit, ofwel #kredietcrisis nu echt voorbij. Hoogste stand nu sinds 2001 pic.twitter.com/WStzf4nTb9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 januari 2018

(NB)

Update 13:15 uur: Bank of America

Bank of America presenteert Q4-cijfers en de omzet valt iets tegen en de winst per aandeel is hoger dan verwacht:

Bank of America Q4 17 Earnings Results:

-Adj EPS: $0.47 (Est $0.44)

-Revenue: $20.69B (Est $21.30B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 17 januari 2018

(NB)

Update 12:15 uur: Unilever

Wat een move in Unilever vandaag:

Speculeren over de waaromvraag:

Verkoper klaar of ze pakken nu zwaarweger Unilever om de index op niveau te houden. — Pieter Penning (@PieterCPenning) 17 januari 2018

(NB)

Update 11:40 uur: Bitcoin

En zo staan er nog maar vier getallen voor de komma...

(NB)

Update 11:20 uur: China

Ondertussen in China...

China's banking regulator says the crackdown on murky conglomerates isn't over https://t.co/Qdi8FVsIQM pic.twitter.com/aOck9RAqxc — Bloomberg (@business) 17 januari 2018

(NB)

Update 09:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Holland FinTech organiseert de Annual Member Summit. Dit jaar is de gastheer AFS Group, een financieel dienstverlener en tevens aangesloten bij Holland FinTech. De dag wordt gestart met het openen van de handel op de Amsterdamse beurs. pic.twitter.com/NMPqPoWxwa — Euronext Amsterdam (@aexnl) 17 januari 2018

(NB)

Update 09:40 uur: Coin

De laatste column van Michel Aupers staat online:

Duwen en trekken in Duitsland https://t.co/hfRBlhvrwp via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 17 januari 2018

(NB)

Update 09:10 uur: Coin

Moest even een beetje sleutelen, maar het is het wel waard geloof ik :-)

The coin edition :-) pic.twitter.com/SQrQTHZgx1 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 17 januari 2018

(NB)

Update 09:10 uur: ASML

Sjonge, ik had ze gewoon moeten kopen toen we met IEX een rondleiding hadden gekregen #helaasweernietgedaan...

€161,05, #ASML opent met all time high op prachtige KW4-rapportage. Met 12% #AEX-gewicht en nu +3,7% mag hele Damrak dankjewel zeggen pic.twitter.com/ph6v57Gnwr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 januari 2018

(NB)

Update 08:40 uur: Zalando

De Q4-cijfers van Zalando zijn er ook:

(NB)

Update 08:00 uur: Pharming

Bericht over Pharming en de licentieaanvraag bij de FDA:

Nico vat samen:

Aanvraag #Pharming voor preventief gebruik Ruconest geaccepteerd voor beoordeling door FDA en uitspraak volgt op 21 september — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 17 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Corbion: naar €32,60 van €30 - Berenberg

Altice: naar reduce van hold en naar €7,50 van €11 - Kepler Cheuvreux

Philips Lighting: naar €31 van €23 (hold) - NIBC

(NB)

Update 08:00 uur: ASML

De Q4-cijfers van ASML zijn uit en hier de link naar het persbericht:

BREAKING: $ASML exceeds €9 billion net sales and €2 billion net income in 2017; continued solid growth of sales and profitability expected in 2018 | https://t.co/DAd7QG9MNi pic.twitter.com/GUkpn9d0ik — ASML (@ASMLcompany) 17 januari 2018

Interviewtje met de CEO:

Watch ASML’s CEO Peter Wennink discuss the results, outlook and product news | https://t.co/OJKtgxSxUy — ASML (@ASMLcompany) 17 januari 2018

(NB)