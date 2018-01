Slotcall: Nét niet

De Dow Jones kan 26.000 afvinken en de S&P 500 2800. Het went? Iedereen lijkt het ter kennisgeving aan te nemen. Subliem plaatje weer van Hedgeye. Helaas of gelukkig - afhankelijk van hoe u in de markt zit - heeft de AEX geen nieuwe jaartop boven 563,31 neergezet en daarmee staat 563,98 uit 2007 ook nog overeind.

Met zulke stijgingen - 30% per jaar! - kan het niet anders dan dat eens de beren weer tussen de schuifdeuren verschijnen. Probleem is dat dat eens morgen kan zijn, maar ook pas over zoveel maanden en zelfs jaren. En tot die tijd kunnen er vette winsten zijn. En zo is iedere markt weer moeilijk.

Na Dow Jones 26K nu S&P 500 door 2800. Er wordt forse winstgroei verwacht (Trump tax) en waardering loopt nog niet verder op. Verwachtingen moeten dan wel uitkomen #AEX pic.twitter.com/7JWl78tOsT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 januari 2018

Over moeilijk gesproken, het gaat weer met dik hout zaagt met planken met de cryptocurrency's. Kijk voor de gein naar de reacties op deze tweet. De lontjes zijn kort, woorden worden in de mond en goud in de portfolio's gelegd en vrij vertaald: jullie ouwe lullen snappen het allemaal niet. Misschien.

U ook? Het doet ons in ieder geval sterk aan het sentiment tijdens de dotocomhype destijds denken. Nog een keertje dan die beroemde beurswijsheid van Sir John Templeton: The four most expensive words in the English language are: this time it's different.

#Bitcoin -12% en de grafiek ziet er echt eng uit. Vrees dat de grote kudde op 10 à 30% verlies staat pic.twitter.com/ueu8kv7K4W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 januari 2018

Genoeg, over naar de brede markt.

Marktoverzicht

Amerika zet nieuwe all time highs neer, maar in Europa is het beeld verdeeld. Bitcoin en de andere crypto's zijn het verhaal van de dag. EUR/USD houdt zich vrij rustig en ook de olieprijzen doen een stapje terug.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties dalen 0 tot 4 basispunten.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

NN Group hoger door een koersdoelverhoging van UBS.

ASML loopt op en morgen komen de Q4-cijfers door.

Dalende rentes is goed voor vastgoedfondsen volgens de boekjes dus kopen we Unibail-Rodamco op.

AEX-underperformers:

ArcelorMittal zakt in lijn met andere staalfondsen uit Europa.

AkzoNobel lager door de winstwaarschuwing van concurrent Tikkurila.

SBM Offshore en Royal Dutch Shell zakken door de dalende olieprijzen.

AMX-outperformers:

Goh, gisteren daalde Arcadis zo en vandaag weer de turnaround?

Air France-KLM stijgt in lijn met andere carriers.

PostNL hoger na een koopadvies van KBC.

AMX-underperformers:

Aperam in het rood in lijn met de sector.

Fugro en lagere olieprijzen is een één-tweetje.

AScX-outperformers:

Basic Fit stijgt 1,2%.

AScX-underperformers:

Probiodrug krijgt er flink van langs en daalt ruim 15%.

Fagron daalt na een koersdoelverlaging van ING.

Op de lokale markt:

TIE Kinetix is de uitschieter met -4,2%.

