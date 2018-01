Wat een waslijst:

ABN Amro komt door met een hoop plussen en minnen. #ABNAmro pic.twitter.com/Jem3V0o8fE — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 januari 2018

Jelle heeft ze al doorgespit, per saldo ongeveer nul...?

ABN Amro komt met mee- en tegenvallers. Verkopen hun belang in VISA (+115mln) en ontvangen nog zo’n 125mln voor andere zaken. Maar wel voor zo’n 250 miljoen euro aan tegenvallers (rechtszaken, reorganisatie) @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 16 januari 2018

En dan is er nog een overname, na wind koopt zich Olies zich ook in zon in. Dit schrijft ANP:

Royal Dutch Shell zet weer een stap op het gebied van zonne-energie. In de Verenigde Staten wordt een belang genomen van 43,83% in Silicon Ranch, een ontwikkelaar van beheerder van zonneparken. Met de deal is een bedrag tussen de 193 miljoen en 217 miljoen dollar gemoeid.

Shell acquires interest in American company @SiliconRanchCo. We're progressing our New Energies strategy and providing our U.S. customers with additional #solar renewable options ?? #RenewableEnergy More: https://t.co/3n8BdIBxlA pic.twitter.com/BY76SrSk0R — Shell (@Shell) 15 januari 2018

Op de valreep het laatste nieuws:

Nieuwe CEO (per 1 april) Beter Bed is bekend:

John Kruijssen, nu CEO van Detailresult Groep (Dirk, Dekamarkt) pic.twitter.com/MFvDnsyhJ9 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 16 januari 2018

Terwijl ik dit tik knikt de dollar een halve cent er bij, maar ik zie niet waarom. De Duitse inflatie is namelijk in de prik met +0,6% over december en verder gebeurt er niet al te veel opzienbarends. Bijna alles groen, houwwe zo die gaat. Alleen bitcoin krijgt een draai om de oren.

Het is niet ver meer. Vraag is nog steeds of de AEX intradagtop 563,98 uit de zomer van 2007 van het bord krijgt. We zijn er dus bijna, maar nog niet helemaal en het telt pas als het echt op het bord staat.

Het nieuws is vooral personeeltechnisch:

ABN Amro heeft een nieuw fintech-bedrijf gelanceerd voor internationale betalingen en valutatransacties, genaamd Franx. Het online platform richt zich op het midden- en kleinbedrijf.

Bij TIE Kinetix is de voltallige raad van commissarissen per direct opgestapt vanwege een verschil van inzicht met enkele grote aandeelhouders. De commissarissen kunnen zich niet vinden in de huidige strategie van de beursgenoteerde onderneming.

Twee bestuurders van Kardan verlaten het bedrijf. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij maakte het vertrek van Bouke Marsman, die al op 1 januari afscheid nam, en Max Groen, die een maand later vertrekt, maandag bekend.

Kiadis Pharma draagt Subhanu Saxena voor als nieuw lid van de raad van commissarissen. Dat maakte het biotechnologiebedrijf dinsdag bekend. Een besluit over zijn benoeming valt bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

Alychlo neemt een optie op een belang van 5% in SnowWorld over van Value8. Dat maakte de Belgische investeerder, die bezig is de uitbater van overdekte skibanen helemaal in te lijven, dinsdag bekend.



Analistenadvies:

Fagron: naar €12 van €14 - ING



De short-lijst van de AFM meldt: Fugro, Galapgos, Flow Traders, Boskalis Westminster, BAM, OCI en SBM Offshore:

De AFM heeft gisteren 14 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 30 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 16 januari 2018



De agenda is niet groot, maar het zijn best interessante punten. De Duitse inflatie is al door op de verwachte +0,6% op maand- en 1,7% op jaarbasis en de New York Fed Index is de eerste leading indicator over deze maand.

08:00 Duitsland inflatie CPI dec 0,6% MoM

10:30 VK inflatie CPI dec 3,0%

11:00 Italië inflatie CPI dec

14:00 Citigroup Q4-cijfers

14:00 UnitedHealth Q4-cijfers

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index jan



Hier al een commentaar op de overname van Royal Dutch Shell:

Shell bolsters renewables bet with stake in U.S. solar company https://t.co/yx9bjEM5iP via @KellyGilblom pic.twitter.com/zTJcHJPwBh — Bloomberg Markets (@markets) 15 januari 2018

Nog niet gespot:

Artikel in @tijd over bod op #VastNed Belgie. Er komt wnl geen bod op #Wereldhave België. Met een mooie lijst met alle discounts en premies vs onderliggende panden. De meeste fondsen doen een flinke premie. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 16 januari 2018

Geen olie en gas, maar wel heel veel schulden: Altice...?

Gas and oil producers among hardest hit by US tax reforms https://t.co/tz15XdIfKA — Financial Times (@FT) 16 januari 2018

Die Trump Tax komt inderdaad in hoogconjunctuur:

Signs of overheating are beginning to emerge in a number of advanced econs, Goldman has calculated. Estimates that US, Germany, the UK and a number of smaller G10s (including Canada, Sweden, and New Zealand) have already moved past full employment. pic.twitter.com/4uJEAlTpkQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 januari 2018

Nog meer olie:

Oil traded near the highest close in three years as hedge funds increased their bullish bets https://t.co/rOqvzPT2c5 pic.twitter.com/uRNhEp37HG — Bloomberg (@business) 16 januari 2018

Breng Schiphol nou eens naar de beurs!

Amsterdam shows size matters as it leads Europe's airport charge https://t.co/hZ4gs3JA8g pic.twitter.com/2h2A5l6PNa — Bloomberg (@business) 16 januari 2018

Toe maar:

Exclusive: U.S. lawmakers urge AT&T to cut commercial ties with Huawei - sources https://t.co/5C5Zprg7FV — Reuters Top News (@Reuters) 16 januari 2018

Dit zijn we niet meer gewend.

Carillion collapses after banks pull the plug, triggering Britain’s biggest corporate failure in a decade https://t.co/QXnV4O90Hm @kholtonreuters $CLLN pic.twitter.com/g68aV10tHS — Reuters Top News (@Reuters) 16 januari 2018

Google deed het vijftien jaar geleden ook helemaal anders:

Spotify upended the music industry with its streaming service. Now it is threatening to do the same to Wall Street.https://t.co/xYGFkQC2Ya — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 januari 2018

Griekenland doet het al twee eeuwen helemaal anders:

Greece seeks to wrap up review, leaving just one inspection before the end of the country’s bailout regime after eight yearshttps://t.co/wFTQjMfqiD — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 januari 2018

Pardon?

China fake data lead to hidden economic rebound https://t.co/YUaJFBM1tZ — Financial Times (@FT) 16 januari 2018

Tot slot deze fraaie prent:

De binnenplaats van de beurs van Amsterdam. Dat de beurs een internationaal karakter had, valt duidelijk te zien aan de verschillende personen die zijn afgebeeld. Maker: Emanuel de Witte (1617-1692). #Amsterdam 1653 © Scheepvaartmuseum pic.twitter.com/z9GgzCiL3K — AmsterdamKυη?? (@AmsterdamKunst) 15 januari 2018



Veel succes en plezier vandaag.