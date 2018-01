Fondsenrondje: Dollar...

Amerika is dicht vandaag, maar de lange arm van Uncle Sam... De dollar daalt en daalt - 1,226 als ik dit stukje tik - en dat is het verhaal van de dag. Het is weer goed te zien aan de koersen. Waar de Europese indices rood kleuren, staan de Amerikaanse futures (die zelden dicht zijn) in het groen.

Veel meer valt er over de brede markt niet te vertellen. De rentes leveren een basispuntje in (de VS stijgt er wel twee) en de volatiliteit loopt een paar procent op. Op het Damrak zijn maar een paar fondsen die uit de band springen. Hier zijn de adviezen en dan mag u vast de stijgingen van ASML en ABN Amro afvinken.

ASML: naar outperform van neutral en naar €180 van €152 - Credit Suisse

ABN Amro: naar €30,50 van €27,70 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar 2800P van 2700P - Deutsche Bank

Wereldhave: naar overweight van neutral - JP Morgan



Verder nog iets?

Randstad heeft dit jaar al 10% op de borden en zo heb ik de echt bewegende AEX-fondsen al gehad. Altice is een apart verhaal.

GrandVision beweegt dagelijks vrij fors voor een op papier defensief aandeel, maar schiet per saldo niks op.

Flow Traders heeft wellicht baat bij de wat oplopende volatiliteit.

Pardon, had u liever gehad dat Air France-KLM wel in de race was voor Alitalia...?

Aracdis is in een behoorlijke bandbreedte aan het zijwaartsen sinds november.

Alweer Probiodrug!

Een verdieping lager gaat ook Docdata weer tekeer.

Na die 15%-dreun vrijdag krijgt Avantium weer een dreun. Opnieuw sommen maken dan, denkt u misschien. Dat is precies het probleem. Sommen zijn even niet meer te maken.

Hunter Douglas blijft ook maar fors bewegen op dagbasis.

AMG CEO Heinz Schimmelbusch stal vrijdag de show bij de slotgang. Een bijzondere persoonlijkheid, hoorde ik van alle kanten. Die gong mocht hij luiden omdat AMG vorig jaar het beste Damrak fonds was. Vandaag gaat het weer lekker.



