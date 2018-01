Vastned biedt op Vastned. Normaal kan dat alleen In België... Oh wacht. Zonder gekheid, Vastned heeft nu 66% van de stukken in handen en wil nu ook de rest. Hier leest u ANP.

Van een 15 procent te goedkope tent

naar een overwaardering van 9 procent!

(Intentie tot) bod op Vastned Retail Belgium van €57,50 pic.twitter.com/WewGuCU9rz — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 14 januari 2018



Stelt u zich er niet te veel van voor vandaag. De VS is dicht in verband met Martin Luther King Day en dan blijven de koersen meestal dicht bij huis. Verder is er weinig nieuws en de agenda stelt ook niks voor. Misschien is het daarom een mooi moment er eens van te genieten.

This was the best start of the year for the S&P 500 since over 3 decades. The S&P 500 is up +2.7% year-to-date (and 21% in the past pic.twitter.com/IQP907TDf0 — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) 14 januari 2018



Wie had tien jaar geleden gedacht, toen we ten onder gingen, dat economie en markten zo sterk konden herstellen en zelfs records konden neerzetten? Enkelingen slechts. Natuurlijk is het een (financiële) puinhoop in de wereld en is de volgende crisis in de maak, maar is het ooit anders geweest? Nee.

Er wacht ons een aardige beursweek met veel, maar niet heel veel Q4-cijfers. ASML en Beter Bed zijn bij ons de namen, u leest en ziet er meer over in mijn vooruitblik op deze beursweek van gisteren. Over naar de koersen nu. Alles groen op de borden, maar daar is dan ook meteen alles en alles mee gezegd.

Het enige dat echt beweegt is EUR/USD, En hoe! Er staat alweer 1,22. Ten overvloede, maar dit is op papier niet goed voor de winsten van de AEX-bedrijven.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws is ook ver te zoeken:

Air France-KLM ontkent partij te zijn in het overnameproces van Alitalia en spreekt tegen een bod te hebben uitgebracht op de noodlijdende Italiaanse vliegmaatschappij.

De aandelenbeurs in de Indonesische hoofdstad Jakarta is maandag ontruimd nadat een vloergedeelte was ingestort. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt.



Analistenadvies is er dan nog wel, let op ABN Amro?

ASML: naar outperform van neutral en naar €180 van €152 - Credit Suisse

ABN Amro: naar €30,50 van €27,70 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar 2800P van 2700P - Deutsche Bank



De shorts dan, de AFM meldt Aperam, Docdata, Flow Traders, Fugro, BAM, Boskalis Westminster en Wereldhave:

Goedemorgen! De AFM heeft 8 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 18 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 15 januari 2018



Helaas er is een waardeloze agenda met de VS dicht. Helemaal niks, of u moet Renault fan zijn.

00:00 Beurs VS dicht ivm Martin Luther King Day

06:30 Nederland detailhandelsverkopen nov

08:00 Renault Q4-cijfers

11:00 EU handelsbalans nov

En dan nog even dit

Kijk die winkels eens gaan:

Detailhandel zet in #november 5,5% meer om dan in november 2016. Meer op: https://t.co/kMM5AR6zjc pic.twitter.com/5wLGiIrLK6 — CBS (@statistiekcbs) 15 januari 2018

De Tijd heeft nog wat biofantasie voor u:

Hapklare biotech voor buitenlandse slokoppen https://t.co/Zgp8dAyWPC — De Tijd (@tijd) 14 januari 2018

Ach, failliet. Londen redt het bedrijf niet en 43.000 mensen staan nu op straat? Misschien kan BAM wat onderdelen uit de boedel halen.

JUST IN: British government contractor Carillion will take steps to enter compulsory liquidation https://t.co/73WDrkT7Pj pic.twitter.com/vxkyEwfRYA — Bloomberg (@business) 15 januari 2018

Jee, dit is niet grappig meer:

UPDATE: 28 people in hospital after floor of Jakarta Stock Exchange collapsed https://t.co/XWyZpaVhw6 pic.twitter.com/P95ypmLTr4 — Business Insider (@businessinsider) 15 januari 2018

Olie steelt de show:

Brent crude oil rises to $70 on output cuts, ignores North America rig gains https://t.co/yhrK2JF5EP — Reuters Top News (@Reuters) 15 januari 2018

Koersschade bitcoin valt mij eigenlijk nog mee:

South Korea says planned ban on cryptocurrency market not yet finalized https://t.co/g3oRXAABfn pic.twitter.com/xCSWfZwlxe — Reuters Top News (@Reuters) 15 januari 2018

Het heeft een paar duiten gekost:

BOJ's Kuroda sounds more positive on prices, yen hits four-month high https://t.co/xmAksn5wEJ pic.twitter.com/LlacwVwU7r — Reuters Top News (@Reuters) 15 januari 2018

Bijna literair:

Every hour, the Sun bombards us with enough light to fill our energy needs for a year—but our solar future isn’t here quite yet https://t.co/bjQrdpK2x1 — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 januari 2018

Vink:

M&A among investment managers in 2017 hit levels not seen since the aftermath of the financial crisis https://t.co/6O6w1TODip pic.twitter.com/271QLhoiJI — Financial Times (@FT) 15 januari 2018

Maken we die dingen niet te slim?

Alibaba's artificial intelligence has scored better than humans in a Stanford reading test https://t.co/BIQuU3vhJ1 pic.twitter.com/JhiiCrSnoS — Bloomberg (@business) 15 januari 2018

Joh!

Mark Zuckerberg says Facebook will look into cryptocurrency https://t.co/cbbd4nGAPi pic.twitter.com/69sUD5BasX — Bloomberg (@business) 15 januari 2018

Tot slot dan maar:

JPM asset allocation: Our view is that asset allocators should remain strongly overweight equities near term and underweight government bonds pic.twitter.com/3aAeb1MDQN — RANsquawk (@RANsquawk) 15 januari 2018



