Zo heel veel staat er niet langs de kant. De honderden miljarden die Draghi om Frankrijk en Italië in de lucht te houden over het systeem heeft uitgekotst zitten er goeddeels in, en hoewel we dat pas eind van de maand zeker kunnen weten gok ik dat de NYSE Margin Debt in december door de 600 miljard gegaan is. Educated guess, want de margin stijgt in de regel net iets sterker dan de S&P. En de novemberstand was 580.



Dat er nog een banketbakker in Klazienaveen wat in een oude sok heeft zitten zal wel, maar dat is niet voldoende om de bubbel op druk te houden.