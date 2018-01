Slot: +0,53%

Zeg maar een vlakke AEX deze week. Wel zet onze herbeleggingsindex een nieuwe all time high neer. Aandelen, of het moeten de zwak liggende hoogdividendiërs zijn, is echter pas in tweede instantie het verhaal deze week. Het draait meer om: Dalende dollar, of stijgende euro

Oplopende rentes, of dalende staatsobligaties Wie dat wil kan hier ook nog oplopende olie bij zetten. Zo al wat puntjes genoemd, is de markt misschien aan het veranderen of zelfs draaien, ondanks al die toppen op de aandelenbeurzen? Eens kijken of we daar zondag in onze vooruitblik op de komende beursweek antwoord op kunnen geven. Eerst weekend vieren en dat doen we op vrijdag altijd met de weeklijstjes. AEX deze week: +0,53%

AEX deze maand: +3,03%

AEX dit jaar: +3,03%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +3,03% Dan de brede markt, wat hebben we ervan gemaakt? Damrak En hier de bekende vrijdagse IEX koersballenbak. Lokaal hadden we nog Docdata met een idiote beweging deze week. Check hier alles daarover dan gaan we nu door met de AEX-fondsen: Galapagos is de grote winnaar in de AEX na de resultaten van een nieuwe studie en de overname van het Belgische Ablynx.

ArcelorMittal dikt lekker aan en voor het eerst sinds 2014 boven €30.

Aegon profiteert van de stijgende Amerikaanse rente.

ING en ABN Amro mee in de lift net als andere banken. Ook dit is het renteverhaal.

Altice onderuit ondanks een positief verhaal over die afsplitsing van de Amerikaanse tak. Er kwam ook een omzetwaarschuwing achteraan.

Wolters Kluwer deed een overname, maar de koers zakt behoorlijk weg en ook RELX ligt slecht deze week.

Unibail-Rodamco omlaag door stijgende rentes en een downgrade van Natixis. Dan door met de AMX: TomTom is de koploper door positieve berichten vanaf de techbeurs CES in Las Vegas.

ASR stijgt door oplopende rentes.

Besi zet weer een nieuwe all time high neer deze week.

Arcadis scoort vandaag de complete weekwinst bij elkaar.

Air France-KLM omlaag. Dan moeten ze maar ook gewoon de Nederlandse pers uitnodigen voor de borrel.

GrandVision is de stiekeme daler van de week. Tot slot nog de AScX: Probiodrug stijgt erg hard. Pfizer stopt met onderzoek naar Alzheimer en daar ligt juist Probiodrug's focus. Daarnaast speculatief geld wat erin gaat door een overname in de sector.

AMG geeft nog even een extra dot gas deze week.

Ordina, wil het nu wel of niet uitbreken?

Avantium hard omlaag door vertraging met de te bouwen fabriek.

Takeaway.com omlaag na Q4-cijfers.

Vastned omlaag en kreeg vandaag een verkoopadvies van Kempen. Geven we u als extra nog de uitslagen van de Eurostoxx 50 en de Dow Jones Industrial Average mee:

