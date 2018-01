Tja, RDSA had dit ook niet afgesplitst als ze er binnen een jaar of 2 een miljardje winst op konden pakken... Dus je weet bij afstoting al dat het een lijk of wat in de kast heeft (net als bij BAM of sommige biotechs). Oppakken is hopen dat de winst groter is dan het lijk, en daar lijkt het nu even niet op. Rustig laten afkoelen en over 2-3 jaar weer kijken. Tegen die tijd hebben ze misschien iets te showen, en anders zijn ze spotgoedkoop geworden.