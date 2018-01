Avantium is nu persberichtenfonds

Als u zich belazerd voelt, ga dan even los in de comments. Dat lucht op en hier op IEX kunt u op begrip rekenen, of dat niemand zich er aan stoort. Want we hebben allemaal wel eens die vliegende tackle van achteren met twee benen gestrekt van Mr. Market gehad. Gedaan? Mooi en dan nu er nooit meer over zeuren.

U kunt u eindeloos druk maken over De Schuldvraag. Weet Avantium het echt pas sinds de oliebollen, of was het zeg maar een jaartje geleden al duidelijk dat het met haar business allemaal veel trager gaat dan gehoopt en gedacht? Het bedrijf kwam in maart 2017 naar de beurs en dan begrijpt u wat ik bedoel.

Het heeft alleen geen zin om hier tijd en energie in te steken - en uw eventuele geld bent u ook al kwijt - want dat levert niks op. Die kunt u beter besteden aan wat u met uw eventuele stukken moet, of dat u ze misschien juist moet oppikken. Want de beleggingspropositie in Avantium is veranderd per vandaag.

Van linksboven naar rechtsonder dwars tegen de stieren-stampede op de beurzen heen: het aandeel lag al niet zo lekker (ik durf de AEX er niet bij te zetten) en dan dit:



Persberichtenfonds

Eigenlijk is het aandeel Aavantium een biotech: het heeft veebelovende producten in ontwikkeling - plastics op basis van natuurlijke stoffen - waarmee ze de wereld kan veroveren. Kassa! Het is niet voor niets dat grootheden als Royal Dutch Shell, BASF en Coca-Cola een belang hebben of kind aan huis zijn.

Dat is de fantasie. Keerzijde van de medaille, ook bekend van biotechs, is dat u als aandeelhouder al het onderzoek en ontwikkeling mag betalen. De worst die u hierbij wordt voorgehouden, is dat u natuurlijk eerste rang zit als de schepen met geld eenmaal binnenvaren. Bij Avantirum lopen die dus vertraging op.

Wat heet, het gaat niet om maanden, maar jaren! Daar hoefde destijds zelfs de VOC niet mee aan te komen. Ik kan niet zien wie wat in het boek zet en wie waarom kopen en verkopen, maar het verbaast mij niet als de buy & hold beleggers vandaag al hun stukken in het boek beuken en prakken. Weg er mee.

Als waarde- en buy & hold-belegger leek Avantium vorig jaar nog een aardige, berekende gok, maar dat is er nu wel af. Heurt zegt het veurt! Avantium is per heden voor de komende jaren een persberichtenfonds geworden, zoals ook zoeel biotechs dat zijn. Alleen - maar vaak wel grote - koersuitslagen op nieuwtjes.

Want echte cijfers zijn er de komende jaren niet en - om de buy & hold beleggers even recht in de ogen te kijken - dividend kunt u wel helemaal schudden. En van de koers hoefde u het ook echt niet te hebben, zoals u ziet... Met die koersafstraffing vandaag opent dat wel weer handelsmogelijkheden.

Handelobject

Kijk es aan, double digits intussen en dat trekt altijd handelsvolk aan. Wie durft het mes al op te vangen voor een herstelritje, want het gaat wel erg hard. Eén ding nog. Kijk niet raar op als maandag analisten met een gewijzigd advies en koersdoel komen en dan kan het weer huilen met de pet op worden.

Wacht even, wat roept (ex-Rabobank analist) Michel?

Analist #ING, lead manager #IPO #Avantium,had volgens mijn info koersdoel van EUR 14,22 en buy aanbeveling...zal nu wat moeten gaan rekenen....?? — Michel Aupers (@MichelAupers) 12 januari 2018

De naam ING kom ik niet in Reuters tegen. Wel die van een paar andere analisten. Zo te zien hebben die vanochtend net zo hard lopen sakkeren als u als ik dit zo zie.