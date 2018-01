Wie van u zag deze aankomen? Hier leest u het hele verhaal, ANP vat het kort en bondig samen:

Royal Dutch Shell treft voorbereidingen om een bod op Eneco te doen. Het olie- en gasconcern heeft een Amerikaanse zakenbank als adviseur ingehuurd, aldus twee ingewijden in bankierskringen vrijdag tegen De Telegraaf. Shell gaf geen commentaar.

Volgens de krant heeft ook Total oriënterende contacten met potentiële adviseurs gehad over het doen van een bieding op het energiebedrijf. Eerder zei De Telegraaf dat ook HAL in beeld was om een deel van Eneco over te nemen. HAL wilde niet reageren op geruchten.



Ik had natuurlijk liever dat mijn collega Nico Inberg had gewonnen, maar gefeliciteerd André Brouwers met het winnen van het Lynx beleggersdebat gisteravond. Ik zie nog geen terugkijklink alleen.

De expert @andrebrouwers is uitgeroepen tot de winnaar van de avond. Meer dan 7.900 kijkers stemden voor @andrebrouwers als beste debater. André eindigt met een compliment aan "nieuwkomer" Rob Stuiver. #lynxdebat. — LYNX Beleggen (@lynxbeleggen) 11 januari 2018



Oh wacht, deze staat er meteen onder in de Lynx timeline en is leuk. Alsof u goud voor het dividend koopt én aandelen alleen voor de koers. Zie bijvoorbeeld Shell.

Expert @wmiddelkoop wijst erop dat men alleen bitcoin koopt om het op een later tijdstip op een hogere prijs weer te verkopen. "Als dat de reden is, dan moet ik het nog maar zien". @andrebrouwers speelt hier op in met een geplaatste grap: "Dat doen we met aandelen ook. #lynxdebat — LYNX Beleggen (@lynxbeleggen) 11 januari 2018



Goed, intussen draaien de borden weer, maar weten de koersen dat eigenlijk wel? Er is nog niet veel beweging. De euro neigt wat hoger en bitcoin doet een duizendje minder dan gisteren. Zuid-Korea is er klaar mee en werkt aan wet om het als gokken te bestempelen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws stelt verder nog vrij weinig voor.

De ledenraad van de vakbond voor cabinepersoneel VNC bij KLM heeft ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao. Dat akkoord bestaat onder meer uit een loonsverhoging van 3,5%.

De Amerikaanse Aegon-dochter Transamerica heeft een samenwerkingsverband gesloten met Tata Consultancy waarbij 2.200 medewerkers overgaan over naar de IT-dienstverlener.

Kardan wil een nieuwe regeling treffen met zijn schuldeisers omtrent terugbetaling van leningen.

Value8-dochter MKB Nedsense heeft het eigen vermogen versterkt met 400.000 euro. MKB Nedsense gaf 2,5 miljoen gewone aandelen uit tegen een koers van 0,16 euro per aandeel.



Analistenadvies:

NN: naar €42,10 van €42,20 - JP Morgan

ArcelorMittal: naar €36 (buy) - Deutsche Bank



Wat een waslijst aan shorts, vooral Docdata, Fugro en Flow Traders:

De AFM heeft gisteren 16 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 20 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 12 januari 2018



De agenda ziet er goed uit, de grootste banken en vermogensbeheerder VS komen door met KW-cijfers en er zijn Amerikaanse inflatie (voorbeurs ook nog Frankrijk en Spanje) en detailhandelsverkopen. De Chinese im- en export is al door op 10,9% en 4,8%.

04:00 China im- & export dec 9,1% en 13,0%/li>

12:00 BlackRock KW4-cijfers

12:00 Wells Fargo KW4-cijfers

13:00 JPMorgan Chase KW4-cijfers

14:30 VS inflatie CPI dec +0,2%

14:30 VS detailhandelsverkopen nov dec 0,8%

16:00 VS bedrijfsvoorraden dec 0,2%



En dan nog even dit

Dat zou voor de €10 miljard moeten zijn:

Dropbox files confidentially for an IPO https://t.co/XeB1deLyjl pic.twitter.com/Xuz4hw1KW7 — Bloomberg Markets (@markets) 111 januari 2018

Brent tikte gisteren dus net even $70 aan:

Oil dips away from levels last seen in late 2014, but analysts say market supported https://t.co/zOAMmhCzg9 pic.twitter.com/ROiedhNngy — Reuters Top News (@Reuters) 12 januari 2018

Dit is duidelijke taal:

South Korea is preparing a bill to ban the trading of cryptocurrencies on exchangeshttps://t.co/nqILTHivXK pic.twitter.com/S7B2sxpgIP — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 januari 2018

De carry trade is terug?

The new King Midas carry trade: Funding US Treasuries w/ short-dated Japanese or Eurozone bonds is very attractive. (via GaveKal) pic.twitter.com/gQzE7qyTqZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 12 januari 2018

De Duitse schuld loopt terug:

Good morning from #Germany which printed record budget surplus of €38.4bn in 2017 BUT Saved €50bn in interest costs in 2017 due to low interest rates. pic.twitter.com/yLiSS3Kr14 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 12 januari 2018

Wordt ook wel eens tijd?

Walmart wage hike may show wage pressures building for lowest paid https://t.co/hWAitGvJ28 pic.twitter.com/d0tlVHp2Kj — Reuters Top News (@Reuters) 12 januari 2018

Daar gaan we alweer:

Corporations may dodge billions in U.S. taxes through new loophole: experts https://t.co/3HptdTF0pF pic.twitter.com/7JARMpYDi7 — Reuters Top News (@Reuters) 12 januari 2018

Terug naar de basis:

Facebook to emphasize friends, not news, in series of changes https://t.co/Uz2NuNDipW — Reuters Top News (@Reuters) 12 januari 2018

Moet ook wel, er is toenemende druk:

Two Facebook, Twitter shareholders pressure companies to combat harassment on platforms https://t.co/47okpKOhj9 — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 januari 2018

Ho, aan dit idee moet ik nog even wennen, u ook?

General Motors is dropping the steering wheel and pedals and giving robots control https://t.co/ZZX9jhBr57 pic.twitter.com/Li4b1EwB4e — Bloomberg (@business) 12 januari 2018

Inderdaad :-) De meeste grafieken zien er onnatuurlijk uit, als u ze omdraait.

$BA upside down looks like sheer panic... pic.twitter.com/S1B3WOqZBI — Fundamental Investor (@fundiescapital) 11 januari 2018

Tot slot deze:

It's happened: Chinese tech companies have caught up with Silicon Valley https://t.co/qau7zXv5Bz pic.twitter.com/k33nZ0KU5d — Bloomberg (@business) 12 januari 2018



Veel succes en plezier vandaag. Check hier de kakelversche koersen: