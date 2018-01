TA: Royal Dutch, een Koninklijke belegging

Op dit moment bepalen olie en euro de wisselvallige stemming op de aandelenbeurzen. De euro heb ik al eerder uitgebreid besproken. Hieronder bespreek ik het technische beeld van ruwe olie, alsmede enkele oliegerelateerde aandelen.



De olieprijs heeft al een paar maanden de wind in de rug. Sinds begin van de zomer is olie al dik 50% gestegen. Brent-olie, die uit de Noordzee afkomstig is, heeft nu wel een zware weerstand 69,63 (top van 6 mei 2015) bereikt.

Logisch

Volgens kenners is de meest recente koersstijging veroorzaakt door een daling van de Amerikaanse olievoorraden, bij minder aanbod en gelijke vraag is een koersstijging evident. Op basis van onze Vierjarige Businesscycle (uitleg onderdaan dit blog) is een stijging van grondstoffenprijzen, dus ook van energie, nu uiterst logisch.



Hoe dan ook, na een overtuigende uitbraak boven weerstand 69,63 wordt 81,61 het eerste koersdoel (drie maanden). Op lange termijn wordt 115,71 het opwaartse koersdoel (twaalf maanden). Dat wordt dus weer balen aan de pomp.



Oliegerelateerde beleggingen komen zeker voor een heroverweging in aanmerking. Hieronder bespreek ik er een paar.

Koninklijke Olie mooie trend

Royal Dutch Shell heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van de top van mei rond 25,64. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er is ruimte richting 31,35 (gevormd op 13 juli 2007). De steun bevindt zich op 25,64 (gevormd op 15 mei 2017). Tostrams TA heeft RDS begin december al op kopen gezet. Op 8 december hebben wij dit lange termijn koopadvies op IEX Premium doorgegeven.

U kunt ook profiteren van alle concrete tips en adviezen in IEX Premium. De eerste maand kost slechts 1 eurocent, dit is dus een mooie kans om IEX Premium helemaal uit te proberen. Maak hier gebruik van de kortingsactie.







SBM test weerstand

Bij SBM Offshore wacht ik liever even. SBM beweegt in horizontale richting tussen steun 13,37 (gevormd op 23 juni 2017) en weerstand 16,17 (top van 25 oktober 2013). Wacht op nieuwe technische signalen.

Pas na een uitbraak boven weerstand 16,17 wordt 20,54 het volgende opwaartse koersdoel. Ook het koopsignaal van SBM zullen we in IEX Premium direct aan u doorgeven.





Fugro: wacht uitbraak af

Ook bij Fugro is geduld het devies. Fugro verbetert wel, na een zeer langdurige malaise. Eerst was de dalende trend uit 2015 opwaarts doorbroken. Nu lijkt Fugro een hogere koersbodem te vormen.

Een doorbraak en slotstand boven weerstand 14,27 (gevormd op 21 juli 2017) zou de verbetering bevestigen. Met een slotstand boven weerstand 14,27 (gevormd op 21 juli 2017) komt er bij Fugro ruimte voor een koersstijging richting 22,12, waar de toppen uit 2015 liggen. Wacht deze uitbraak af.

Van belang is dat steun 10,04 (gevormd op 12 februari 2016) weet stand te houden. Vanwege het fraaie opwaarts potentieel, wordt Fugro een mooie belegging.







Brent

De olieprijs (Brent) heeft binnen de stijgende trend het koersdoel rond weerstand 69,63 (top van 8 mei 2015), bereikt. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de prijs van ruwe olie boven de laatste top weet te breken.

Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De olieprijs (Brent) heeft pas steun rond 58,37 (gevormd op 6 januari 2017). Na een uitbraak boven weerstand 69,63 wordt 115,71 het volgende opwaartse koersdoel.





Uitleg Vierjarige Businesscycle

Onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de Businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp.

De Businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, die op hun beurt maatgeven zijn voor de vraag waarin te beleggen, in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash. Zoals al eerder door mij is aangegeven, behoort een langetermijnbelegger thans vooral in aandelen en vastgoed te beleggen. Nu komt ook de categorie grondstoffen erbij.



Over een langdurige periode van meer dan honderd jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. We zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien. Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatsleningen de beste rendementen laten zien. Tijdens economische groei daarentegen, zijn staatsleningen juist ongeschikt om in te beleggen. Het tegenoverstelde geldt voor de beleggingscategorie aandelen, vastgoed en uiteindelijk ook grondstoffen.

Zo heeft binnen een vierjarige Businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijke beleggingsresultaat.