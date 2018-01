Probiodrug op dopingcontrole

Pfizer stopt met haar Alzheimer-onderzoek en biotechs zijn hot in het nieuwe jaar in de Lage Landen. Is dat de reden van de koersexplosie Probiodrug? Houd er rekening mee dat op papier volgend jaar de cash op is, dus er moet iets gebeuren. Emissie, partnership, of waar komen de Duitsers dit jaar (?) mee op de proppen?

Pas tot slot op dat u niet gevangen raakt in dit relatief kleine aandeel met al die grote aandeelhouders. In een extra lang filmpje van maar liefst 1,20 minuut praten we u bij.

Uit Reuters, dit zijn de grootaandeelhouders:

En dan nog die grafiek. Ja, dit is spectaculair, maar niet ongewoon bij biotechs.

